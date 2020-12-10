Doğalgazda yüzde 35 yoğuşma tasarrufu

Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, bu süreçte vatandaşların mutlaka yoğuşmalı kombileri tercih etmesi gerektiğini belirterek, “Toplam doğalgaz tüketiminin hane halkı kullanımı ilk 6 ayda yüzde 43.9 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 41.2 idi. Bununla beraber 6 aylık dönemde 327 bin yeni abone sisteme giriş yaptı. Hem abone sayısı, hem kombi sayısı hem de doğalgaz tüketimi artıyor. Konutlarda kullanılan tam yoğuşmalı kombi sayısı arttıkça hem tüketicilerin hem de ülkemizin fatura maliyetleri azalıyor. Oda termostatlarının da kullanımıyla tam yoğuşmalı kombiler yoğuşmasız ürünlere göre yüzde 35’e kadar tasarruf sağlıyor” diye konuştu. Avdel, var olan kombilerin tamamının tam yoğuşmalıya dönüşmesi ile 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

İKLİMLENDİRMEDE POZİTİF AYRIŞTI

Vaillant’ın global yapısı içinde yüzde 10’luk paya sahip olan Türkiye’nin bu zorlu dönemde grup içinde Almanya ve Polonya ile birlikte en iyi büyüme rakamlarına ulaşan ilk üç ülke arasında yer aldığını dile getiren Alper Avdel, “Dövizin aşırı değerlendiği bir yıl yaşadık. Bu sebeple de adetsel bazda artışı daha anlamlı buluyoruz. Bu yılı, adetsel bazda yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle bitireceğimizi öngörüyoruz. Yüzde 6.7 olarak açıklanan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamına baktığımızda, bu büyümede inşaat sektörünün payının yüzde 0.42 olduğunu görüyoruz. İklimlendirme sektörü ise 2020 yılının ilk 6 ayında elde ettiği yüzde 10 büyüme ile pandemi sürecinde pozitif ayrışan sektörler arasında yer aldı. Ürettiğimiz ürünlerin insanlar için gerekli olan hijyen ihtiyacını karşılamaya yönelik olması bu noktada önemli rol oynadı. 2021 yılı için ise temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz” diye konuştu.