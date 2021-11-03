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Doğal gazda kademeli tarife gündemde

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez#Doğalgaz#Kademe
Doğal gazda kademeli tarife gündemde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazı daha az kullananın daha düşük maliyet ödeyeceği bir yapı oluşturmayı planladıklarını ifade ederek, kademeli tarife ve sosyal tarifenin gündemlerinde olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, “Bunlar için hukuki yani yasal seviyede de bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Dönmez, doğalgazda özellikle spot piyasaların çok hareketli olduğunu, Avrupa piyasalarında bin 200-bin 300 dolarların üzerinde fiyat oluştuğunu belirtti. Türkiye’de doğalgaza olan talebin artmasında kuraklığın etkili olduğunu ve hidrolik santrallerin tam kapasite çalışamadığını dile getiren Dönmez, “Yeteri kadar su kapasitesi kullanamamamız 6 milyar metreküp ilave doğalgaz olarak karşımıza çıktı. Geçen yıl 48.5 milyar metreküp doğalgaz tüketmişken, bu yıl muhtemelen bunun 10-12 milyar metreküp üzerinde doğalgaz talebiyle karşı karşıya kalacağız” dedi.

Doğal gazda kademeli tarife gündemde

YASAL DÜZENLEME

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Dönmez, muhalefet milletvekillerinin gündeme getirdiği zam ve ‘karakış fonu’ konusunda ise “Kademeli tarife, sosyal tarife gibi konular gündemimizde. Bunlar için hukuki yani yasal seviyede de bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” dedi. Sanayide doğalgaz tarifelerinde dünya doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ve kuraklık nedeniyle artış yapmak zorunda kaldıklarını, bunu yaparken yeni bir adım atılarak kademeli tarifeye bir geçiş sağlandığını da anlatan Dönmez, “Burada şunu arzu ediyoruz: Bir, daha çok kullananın biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. İki, kontratların üstünde gelen ve bizim yüksek fiyatlarla almak zorunda kaldığımız bu maliyeti, bize de yine planlananın üstünde taleple gelen özellikle sanayiciye bir miktar yansıtmak istiyoruz. Böylece daha regüler, daha düzenli, daha düşük kullanan başta konut ve esnaf olmak üzere daha düşük maliyetlerle karşılayabilmek için” diye konuştu.

TRT PAYI KONUSU

Tarımsal sulama abonelerinden TRT payının kaldırılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını Meclis gruplarına gönderdiklerini dile getiren Dönmez, TRT payının daha önce sanayi abonelerinden kaldırıldığını hatırlattı. Dönmez, BOTAŞ’ın da ikiye bölüneceğini söyledi. Dönmez, kanunda ikiye bölünmesiyle ilgili hüküm bulunduğunu belirterek, “Fakat şu anda ki şekliyle bölme imkanı yok çünkü varlıkların büyük bir kısmı sabit kıymetler; BOTAŞ Ticaretten öbürüne alınmasını öngörüyor, halbuki BOTAŞ Ticarette sadece kontratlar var, orada bir ufak değişiklik çalışması önerimiz olacak. Şebeke işletenle gazın ticaretini yapanı ayrıştıracağız, zaten şu anda piyasanın yüzde 80’i BOTAŞ’ta olmakla birlikte yüzde 20’de özel sektör var. Bir yerde, eşit taraflar arasında eşit muamele yapabilmesi adına bunun da yapılması gerekiyor, bu bir ayrışmadan ibarettir” dedi. TEİAŞ’ın özelleştirmelerine ilişkin sorulara da Dönmez, TEİAŞ için de halka arz formülünün gündeme olduğunu anlattı. Avrupa’daki iletim şirketlerinin pek çoğunun halka açık olduğunu dile getiren Dönmez, mülkiyetinin, denetiminin ve yönetiminin devlette kalacağını, yüzde 5 en fazla da yüzde 10’unun halka arz edilmesinin planlandığını kaydetti.

BİR GEMİ FİYATINA 3 GEMİ ALDIK

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DÖNMEZ, bir yeni gemi alınmak istense maliyetinin 798 milyon dolar olduğunu belirterek, “Bir yeni gemi fiyatına 3 gemi aldık” dedi. Kanuni gemisinin yeni alınmak istenildiğinde 709 milyon dolara geleecğini, kendilerinin 37.5 milyon dolara aldıklarını ve 165 milyon dolar da ek masraf yaptıklarını anlatan Bakan Dönmez, 3 geminin toplamda 744.5 milyon dolara alındığını kaydetti.

Doğal gazda kademeli tarife gündemde

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez#Doğalgaz#Kademe

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