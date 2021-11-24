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Doğalgazda da kademeli fatura

#Doğalgaz#Kademeli Fatura#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Doğalgazda da kademeli fatura

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda da kademeli faturaya geçileceğini söyledi.

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Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasına geçileceğini belirten Dönmez, “Benzer uygulamayı doğalgaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz” dedi. Dönmez düzenlediği sohbet toplantısında, kademeli fatura çalışmalarına yörelik soruları yanıtladı.

Elektrik faturalarında kademeli tarifenin şu anda meclis gündeminde olduğunu ve komisyonda müzakere edileceğini dile getiren Dönmez, şu bilgileri verdi: “Belli bir limite kadar, yani kilovatsaat bazında baktığımızda birim fiyatı olarak daha düşük bir tarife uygulanacak. O miktarın üstünü aşan tüketiciler açısından da bir miktar daha yüksek bir tarife olacak. Tüm hane tüketim verileri var zaten elimizde. Burada temel amacımız özelikle dar ve orta gelirli aileler için ortalama bir değer üzerinden, ilk kademede elektriklerini kullananlara daha düşük bir tarife belirlemek. Birimlerimiz ortalama değer konusunda çalışıyorlar. Aslında birkaç rakam var ama bugünden açıklamak doğru değil. EPDK kademenin nasıl yapılacağı konusunda bir metodoloji önce belirleyecek.” Dönmez, son çeyrek itibariyle doğal gazda fiyatın neredeyse dörtte üçünün desteklendiğini belirterek, “Yani dörtte biri faturalara yansıyor. Elektrik tarafındaysa bu rakam yarı yarıya” dedi. Önümüzdeki yıl hem petrol hem de gaz fiyatlarında bir miktar gevşeme ve gerileme beklediklerinin kaydeden Dönmez, “Özellikle ikinci çeyrekle birlikte uluslararası piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının bir miktar düşeceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

RUSYA GAZINDA MUTABAKAT

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarında büyük oranda mutabakat sağlandığını vurgularken, şunları söyledi: “Hem BOTAŞ hem de özel sektör görüşmelere devam ediyor. Prensipte bir mutabakat söz konusu. Yakın bir gelecekte de bu, yazılı anlaşmaya dönüşmüş olacak. Yıl sonunda biten kontratlar da yenilenmiş olacak. Yıl sonuna kadar bu anlaşmalar muhtemelen tamamlanmış olur. Rusya’yla yapılan görüşmelerde miktarlarda bir azalma yoktur. Hatta ihtiyaca göre bir miktar yüksek çekme opsiyon hakkı da olacak.”

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#Doğalgaz#Kademeli Fatura#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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