Doğalgaz yerini güneş enerjisine bırakacak

Türkiye’nin ısıtma ihtiyacının büyük bölümünü fosil yakıtlardan karşıladığına dikkat çeken ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, “Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu, evlerini doğalgaz ile ısıtıyor. Doğalgaz da fosil yakıtların türevlerinden bir tanesidir. Kombiler doğalgazı yaktığı zaman bir emisyon ortaya çıkar. Kömür, odun ve fuel oil kadar havayı kirletmese de doğalgaz da havayı kirletir. Türkiye coğrafi konumu gereği güneş enerjisi potansiyeli bakımından zengin bir ülke. Elimizde güneş gibi sonsuz bir kaynak ve ısı pompası gibi Avrupa’da uzun yıllardır kullanılan bir sistem var. Güneş enerjisinden beslenen ısı pompası ile evler ısıtılabilir ve evlerin sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. Bu sistem hem maliyeti düşürür hem de Türkiye’nin enerji ithalatını azaltır.” dedi.

ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIR?

Türkiye’nin ısı pompası hakkında fazla bilgi sahibi olmadığına dikkat çeken İlgin Eray, sistemi ve çalışma prensibini şu sözlerle anlattı: “Avrupa’da yıllardır kullanılan ısı pompası, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Gerekli şartlar sağlandığında, yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanıma sunulabilir. Isıtma ihtiyacını karşılayan ısı pompası soğutma ve sıcak su ihtiyacını da karşılayabilir. Isı pompaları tüm bunları yaparken sadece elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Çatıya yerleştirilecek güneş panelleri ile elektrik ihtiyacının bir bölümü de bu şekilde maliyetsiz karşılanabilir.”

BİNLERCE EVE GİDİP GÜNEŞ ENERJİSİNİ ANLATACAĞIZ

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi olarak ‘2021’i Güneş Enerjisi Yılı’ ilan ettiklerini belirten İlgin Eray, “Güneş enerjisi Türkiye’de daha çok ticari amaçlı kullanılıyor. Bireysel kullanımın düşük olma sebebinin bilgilendirilme eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Ülke genelindeki 1400’e yakın bayimizle insanları ısı pompası ve güneş panelleri hakkında bilgilendireceğiz. Gelecek bize gösteriyor ki daha yüksek COP ve EER oranına sahip, daha düşük sıcaklıklarda çalışabilen ve klimadan daha ucuza soğutma yapabilen cihazlar tüketici tarafından tercih edilecek. Tüm bu işleri yaparken güneşten veya rüzgardan ürettiği elektrikle beslenmeleri de önemli bir kıstas olacak. Dünya’nın geleceği burada, biz de burada olmalıyız.” şeklinde konuştu.