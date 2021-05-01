Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) mayıs ayına ilişkin tarife tablosuna göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.



Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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