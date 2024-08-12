Doğalgaz fiyatları 8 ayın zirvesinde

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Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de Eylül vadeli kontratlarda 1 megavatsaat gazın fiyatı, 6 Ağustos kapanışında 36.7 Euro olurken, çatışmaların yoğunlaşmasıyla haftayı 40.4 Euro ile kapattı. Böylece, geçen hafta önceki haftaya göre yüzde 10 artan fiyatlarda son 8 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Gaz fiyatları en son 4 Aralık 2023’te megavatsaat başı 40.2 Euro’yu görmüştü. Bu tarihten sonra fiyatlar 23 Şubat’ta 24 Euro’ya kadar geriledikten sonra hafif dalgalı bir seyir izlemeyi sürdürmüştü.

GAZPROM: ARTIŞ SÜREBİLİR

Analistlere göre piyasa, Ukrayna üzerinden gaz transit anlaşmasının bu yıl sonunda biteceğine ilişkin kendini hazırlamış olsa da çatışmalar nedeniyle buradaki gaz tedarikinin daha erken kaybedilmesi sistem için bir şok olabilir.

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Öte yandan, geçen hafta cuma günü Rus enerji şirketi Gazprom’un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Rusya’nın Suca bölgesinde Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarında artışa neden olduğunu söylemiş ve “Analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyor” demişti. Doğalgaz spot fiyatlarının 9 Ağustos’ta zirveye çıktığına işaret eden Kupriyanov, “Suca’daki gelişmeler, doğalgaz ve LNG fiyatlarında sert yükselişe yol açtı ve henüz yaz mevsimindeyiz. Şu soru akla geliyor; bundan kim çıkar sağlıyor?” değerlendirmesinde bulunmuştu. Kupriyanov, Norveç’in doğalgaz tesislerinde planlanan bakım çalışmalarının da önemli bir unsur olduğunu belirterek, “Analistlere göre bu çalışmalarda geçen yıl olduğu gibi gecikmeler yaşanabilir. Ayrıca, analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyor” ifadelerini kullanmıştı.