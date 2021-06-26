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Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kavaklıdere İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Lojmanı Doğalgaza dönüşüm yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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