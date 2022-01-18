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Doğalgaz desteği başlıyor! Başvuru e-Devlet’ten yapılacak, destek PTT Karta yatırılacak

#Doğalgaz Desteği#Derya Yanık#Ptt Kart
Doğalgaz desteği başlıyor Başvuru e-Devlet’ten yapılacak, destek PTT Karta yatırılacak

Enerji kalemlerine arka arkaya gelen zamlar toplumun bütün kesimlerini zorluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan uygulama ile dar gelirli vatandaşın bu artışlardan korunabilmesi için hanelere yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak.

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Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İKİ EŞİT TAKSİT ÖDEMESİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte süreci başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik” açıklamasında bulundu.

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#Doğalgaz Desteği#Derya Yanık#Ptt Kart

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