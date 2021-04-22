Doğal ürünleri tüketici ile buluşturacak

Genç girişimci aynı zamanda görüntü yönetmenliği ve medya çalışmaları ile bilinen iş insanı Ömür Başar, Doğadan Sepetim markasıyla, Türkiye’nin değerli topraklarında emek verilerek doğal yollarla yetişen organik ürünlerin, bireysel veya kurumsal üreticilerini, tüketicilerle buluşturuyor.

TÜM TÜRKİYE’YE SATIŞ YAPACAK

Şirket tarafıdan yapılan açıklamada üreticilerin, oluşturacakları ücretsiz sanal mağaza ile sadece faaliyette olduğu bölgeye değil tüm Türkiye’ye satış yapma imkanı bulacakları belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “Bu sayede, firmanın internet üzerinden müşterilerine bilgi sunabileceği 7/24 açık bir şubesi oluşacak. Stoğunuzda ne kadar ürününün olduğunu ve bu ürünlerden kaç tane satıldığını bilecek. En önemli hususlardan biriside internet gibi global bir ortamda kolay kolay dalgalanma olmayacağı için yaşanabilecek enflasyon nedeniyle zarar görmeyecek. Burada ki asıl amaç; Türkiye’de kooperatifleşen ürünler dahil olmak üzere, bireysel ürün yetiştiren, kendi markasını kurmuş ama ürününü yaygınlaştıramamış kişileri, bölgesel lezzetleri ön plana çıkararak, ülkemizin gıda zenginliğini bir çatı altına toplamak, satış imkanı sunmak, yaygınlaştırmak ve tanıtmaktır.”

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Ürün yükleyerek mağaza oluşturacak her kişi ve kurumlar içinde ayrıca tanıtım amaçlı reklam çalışması yapılabileceği, pandemi zamanı küçük büyük ayırt etmeden esnafa ve kişilere destek sağlanacağı belirtildi. Tüketicilerin Doğadan Sepetim ile evden çıkmadan hızlı bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirebileceği belirtilirken, “Özellikle pandemi zamanı temassız ürün seçeneğinin olacağı güvenli alışveriş yapma imkanı doğacak.

Ürün fiyatı araştırmasında oluşacak ulaşım masrafının olmayacağı, daha fazla ürün çeşidi görerek seçme imkanı bulabileceklerii sanal mağazalar olacak. İhtiyaçlarına uygun ürünü bulmak daha kolay hale gelerek ürün hakkında, ürünü kullananlar tarafından yapılan yorumları görerek daha net bilgilere sahip olacaklar. Tercih edilen ürünler direk üreticiden olduğu için daha sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketilecek, bu sayede Türkiye’de üretim yapan direk üreticilerin kalınması sağlanacaktır. Aynı zamanda kampanyalı ürünlerden haberdar olacak, indirimli avantajlardan yararlanarak Türkiye’nin her yerine, diledikleri zaman alışveriş gerçekleştirebilecekler” ifadelerine yer veridi.

23 NİSAN’DA HİZMETTE

Her insanın sağlıklı beslenmesi, tükettiği ürünlerin kimler tarafından nasıl üretildiğini bilmesi hakkıdır. Daha bilinçli ve sağlıklı tüketim gelecek nesillere kadar yansıyan etkiler bırakacaktır” diyen girişimci Ömür Başar şunlar söyledi: “Oluşacak ekonomik kalkınmanın yanı sıra, ülkemizin gıda zenginliğini her yere ulaştırma imkanının oluşması demek gıda turizminin de önüne açmaktadır. Türkiye’nin markası Doğadan Sepetim, 2020 yılında projelendirilerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan itibaren hizmet hayatına başlıyor. Topraktan sofralara kadar uzanan bu güzel yolculukta, doğayı evinize getirerek, güçlü üreticileri doğadan tüketiciler ile buluşturuyor.”

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