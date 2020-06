Doğal taşta ihracat engeline son verdiler

İzmir’deki bir yazılım firması, doğal taş sektöründeki alıcı ve satıcıyı fiziksel mekanlara ihtiyaç duymadan, tamamen sanal ortamlarda bir araya getiriyor. Dünyanın her yerinden uygulamayı indiren kullanıcılar, firmaların stok, blok ve mermer plakalarına 3 boyutlu olarak görüntü kalitesi bozulmadan ulaşabiliyor.

Koronavirüs salgınının ardından fuarların kapanmasıyla doğal taş hammadde satışlarında ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren yazılım firması yetkilisi Can Yoka, geliştirdikleri uygulamanın mermer sektörüne can suyu olacağını belirtti. Mermer blokları ve sleps denilen plakaları 3 boyutlu şekilde gösterebilme imkanına sahip olduklarını anlatan Yoka, Çin’deki bir alıcının Türkiye’ye gelmeden mermer plakalarına yüksek görüntü kalitesiyle ulaşabildiğini kaydetti. Birebir temas olmadan uzaktan da satışın yapılabileceğini öngördüklerini ifade eden Yoka, "Mermer sektöründeki firmalarla irtibat kurduğumuzda şu sıkıntıyı fark ettik; genelde fotoğraflar telefon üzerinden gönderiliyor, çözünürlük düşüyordu. Bunun önüne geçmek istedik. Arttırılmış gerçeklik kullanarak en iyi çözünürlüğe ulaştık. Görüntü kalitesi gerçeğe birebir uygun. Parlama ve yansımaları katarak etkiyi artırdık" dedi. Uygulamanın 1 ay önce faaliyete geçtiğini belirten Can Yoka, iki haftadır yoğun talep aldıklarını söyleyerek kullananların uygulamadan memnun kaldığını vurguladı. Yoka, çok sayıda firmayla görüştüklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Sektörden aldığımız bilgilere göre stok yönetimi, mermerlerin duvara kaplanarak ilerlemesi şeklinde yazılımı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Firmanın genel bilgilerinin olduğu bir ara yüz yapıyoruz. Kontak bilgilerinin, katalogların, 3 boyutlu ürünlerinin olduğu görüntüleri gösteriyoruz. Arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan firma, logoların üzerinden bu 3 boyutlu modelleri çıkarabiliyor. Bu uygulama tüm akıllı cihazlarda çalışıyor."

MERMERCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Afyon merkezli bir mermer firmasının 4’üncü kuşak temsilcisi Hasan Burak Alimoğlu, İzmir ve Denizli’de fabrikaları, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de mermer ocakları bulunduğunu anlattı. Doğal taşın çok fazla temas isteyen ve görsele dayalı bir ürün olduğunu ifade eden Alimoğlu, derinlemesine incelemeden ve dokunmadan ürün almanın biraz zor olduğuna dikkat çekti. Bu yazılım sayesinde gerçeğe en yakın görüntüye ulaştıklarını dile getiren Alimoğlu, müşterilerin seyahat engellerini ortadan kaldırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Avustralya, Almanya, Rusya, Arap Emirlikleri, ihracat yaptığımız 60 ülkedeki müşterilerimize bu uygulamayı önerdik. Kaliteli olarak ürünlerimizi incelemelerine vesile olduk. Böylece insanların seyahat sırasındaki endişeleri ortadan kalkmış oldu. Uygulamadan çok memnun kaldık. Avustralya’ya yaklaşık 40 bin dolarlık bir konteyner kapattık. Amerika’ya 1 konteyner karma malzeme gönderdik. Bu uygulama vasıtasıyla stokumuzdaki ya da çalışmış olduğumuz ürünlerin hepsinin teşhirlerini müşterilere sanal ortamda bir anda gösterme imkanı bulduk. Bulundukları yerlerde sanal gerçeklik gözlükleriyle ürünlere erişebildiler. Bilgisayar başında yenilikçi uygulama ile keyifle vakit geçirdiklerinin geri dönüşlerini aldık."