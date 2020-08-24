Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak’ta ev ilanları da değişti. Cemil Özgür adlı bir vatandaş internet sitesine koyduğu ev ilanının açıklamasına, ’Tuna-1 doğal gaz kuyusu manzaralı yabancıya satışa engel yok 4+1’ yazdı. Evine 740 bin lira değer biçen Cemil Özgür, ilgi çekmek adına arkadaşının tavsiyesi üzerine böyle yazdığını ve ’Gemiyi görüyor mu?’ diye mesaj atanlar olduğunu söyledi. Özgür, ilana ilginin biranda arttığını ifade etti.

’YATIRIMCILARI ZONGULDAK’A BEKLİYORUZ’

Zonguldak Emlakçılar Derneği Başkanı Sercan Günarslan, Karadeniz açıklarında bulunan doğal gaz rezervine en yakın il olan Zonguldak’ta ilginin biranda arttığını belirterek, "Kömür madenciliğiyle anılan kentimizde doğalgazın da bulunmuş olması şehrimiz ve bizim açısından gurur verici bir durum. Tanınırlık ve bilinirlik anlamında da çekim merkezi olarak Zonguldak’ımıza çok şey katacaktır. Konut piyasasıyla ilgili ne gibi değişimler olabilir derseniz yakın zamanda çok değişiklik olabileceğini ben düşünmüyorum. Sadece Zonguldak bir çekim ve cazibe noktası olabilir. Şimdiden bütün yatırımcıları Zonguldak’a gayrimenkul yatırımları yapmaya davet ediyoruz" dedi.