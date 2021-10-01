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Doğal gaz ithalatında önemli artış

#Doğal Gaz#EPDK#İthalat
Doğal gaz ithalatında önemli artış

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp oldu.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 479 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 568 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 33,7 artarken, LNG ithalatı yüzde 11,8 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp oldu.

Sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğal gaza zam

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Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 305 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı, 633 milyon metreküple İran, 568,5 milyon metreküple Cezayir takip etti.

Bu dönemde Rusya ve Cezayir'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 173,5 ve yüzde 46,6 artarken, İran'dan gelen gaz miktarı yüzde 4,7 azaldı.

GAZIN YARISI ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILDI

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Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 35 arttı ve 3 milyar 838 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 72,5 artışla 1 milyar 931 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 4,6 azalarak 239 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 9,6 artışla 309 milyon metreküp oldu.

Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansıyor.

Temmuzda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin 37,2'si doğal gaz santrallerinden sağlanırken, bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 24,5 seviyesinde kalmıştı.

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DOĞAL STOK MİKTARINDA ARTIŞ

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artışla 2 milyar 791 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 90,2'sini 2 milyar 517 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,8'ini ise 273,8 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 30,5, LNG terminallerinde yüzde 36,6 artış gösterdi.

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#Doğal Gaz#EPDK#İthalat