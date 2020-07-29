Doğal gaz ithalatı azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 2 milyar 667 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 1 milyar 221 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 446 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.



Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalırken, LNG ithalatı yüzde 205,5 artış gösterdi.



Böylece doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 2 milyar 667 milyon metreküpe geriledi.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 881 milyon metreküple Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı 520 milyon metreküple Katar ve 339 milyon metreküple Rusya izledi.



Mayısta Azerbaycan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarken, Katar'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 288 yükseldi. Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı ise yüzde 62 geriledi.



ELEKTRİK SANTRALLERİNDE GAZ TÜKETİMİ YARI YARIYA AZALDI



Doğal gaz tüketimi de söz konusu dönemde yüzde 24,2 düştü ve 2 milyar 241 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 46,2 azalarak 269 milyon metreküpe gerilerken, konutlardaki tüketim yüzde 4,6 artışla 825 milyon metreküpe yükseldi.



Mayısta organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 24,8 azalışla 221 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 36 artarak 2 milyar 150 milyon metreküp oldu.