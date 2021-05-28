Doğal gaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 artarak 5 milyar 827 milyon metreküp oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 506 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 320 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.



Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 140,8 artarken, LNG ithalatı yüzde 36,2 düştü. Böylece doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 artarak 5 milyar 827 milyon metreküp olarak gerçekleşti.



Martta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 584 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 72 milyon metreküple Azerbaycan, 850 milyon metreküple İran takip etti.



Bu dönemde Rusya’dan yapılan ithalat yüzde 563 artarken, Azerbaycan ve İran’dan gelen gaz miktarı da sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 52,4 yükseldi.



GAZ SANTRALLERİNİN ARTAN TÜKETİMİ İTHALATI YÜKSELTİYOR



Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 42,3 arttı ve 6 milyar 544 milyon metreküp oldu.



Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 248 artışla 1 milyar 366 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 43,3 artarak 2 milyar 832 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.



Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 23,5 artışla 408,5 milyon metreküp oldu.



YERALTI VE LNG STOK MİKTARINDA ARTIŞ



Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artışla 1 milyar 808 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 88,5'ini 1 milyar 600 milyon metreküple yeraltı depolama tesisleri, yüzde 11,5’ini ise 208 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.



Bu dönemde yeraltı ve LNG depolama terminallerindeki stok miktarları sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 78,6 artış gösterdi.



SALGINLA MÜCADELEDE UYGULANAN İLK KARANTİNA DÖNEMİNE GÖRE İTHALAT VE TÜKETİMDE ARTIŞ



Mart 2020'de Türkiye’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında uygulanan sıkı karantina kuralları nedeniyle ülke genelindeki ekonomik faaliyetin yavaşlamasıyla azalan ithalat, Mart 2021’de geçen yılın aynı ayına göre daha fazla doğal gaz tüketimi gerçekleştirilmesi dolayısıyla bu yıl büyük bir artış kaydetmiş oldu.



Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan üretimin geçen yılın son çeyreğinden beri düşük seyretmesi, doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payının artmasına neden oluyor. Doğal gazdan elektrik üretiminin yükselmesi, toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

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