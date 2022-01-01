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HABERLEREkonomi Haberleri

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

#Doğal Gaz#Zam#BOTAŞ
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gazda, ocak ayı için konutlarda kullanılacak tarifeye yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

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BOTAŞ'ın internet sitesinden ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı. Buna göre konutlarda kullanılacak bin metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 25 artışla 1860 lira oldu. 

Sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi aboneleri 1000 metreküp doğal gaza bundan böyle yüzde 50 artışla 6300 lira ödeyecek.

Elektrik üretim amaçlı tarifede de 1000 metreküplük doğal gaz 5520 liraya çıktı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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