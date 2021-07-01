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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 00:07 | Son Güncelleme:

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

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Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 12 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olurken, sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 20,2 artarak 2060 lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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