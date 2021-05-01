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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 00:45 | Son Güncelleme:

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

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Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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