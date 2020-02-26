Doğa tutkunları CNR’da buluştu

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Camp & Caravan İstanbul Fuarı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile kapılarını açtı. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde CNR Avrasya Boat Show ile eş zamanlı gerçekleştirilen fuar, doğa tutkunlarını misafir ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda kamyon karavandan elektrikli fayton aracına, kamp alanlarından kamp tekstil ürünlerine, yaşam üniteleri set ekipmanlarına kadar birbirinden farklı ürünler dikkat çekiyor. 1 Mart tarihine kadar doğaseverleri bekleyen fuarda, 100’ün üzerinde firma ve 200’ü aşkın markanın son teknoloji ürünleri sergileniyor.

Doğa ile bütünleşmek isteyenler tüm ihtiyaçlarını bulabiliyor

Karavan kullanıcıları, kamp ve doğa tutkunlarının merakla beklediği fuar doğa ile bütünleşmek isteyenlerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek bir nitelik taşıyor. 20.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda çekme karavan, motokaravan, aydınlatma ve yaşam üniteleri, güneş enerjisi panelleri, uydu sistemleri ve ısıtma - soğutma gereçleri de tanıtılıyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören fuar, 1 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Doğa tutkunları maceralarını paylaşıyor

Birbirinden özel etkinliklerle de ilgi çeken fuarda, doğa tutkunları “Özgülük Yolda” isimli etkinlikte maceralarını paylaşıyor. KAMPEREST ekibi de “Yeni Başlayanlar İçin Kamp & Karavan”, “Çevre Kirliliği Oturumu”, “Minimalist Kampçılık Eğitimi” ve “Çadır Kurma Yarışması” düzenlediği fuarda, Evimdoğa ekibi ise Doğancan Kefeli öncülüğünde “Doğaya İlk Adım” ve “Kamp Yeri Seçimi” isimli etkinlikler gerçekleştiriyor.