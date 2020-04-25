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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Doğa turizminin gözdesi İğneada'da koronavirüs tedbirleri sıkı tutuluyor

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Doğa turizminin gözdesi İğneada'da koronavirüs tedbirleri sıkı tutuluyor
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Trakya'nın turizm cenneti olarak adlandırılan Kırklareli'nin İğneada beldesinde, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ziyaretçi sayısının artacağı düşünülerek yeni tip koronavirüs salgını kapsamında önlemler artırıldı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz ormanları ile Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirler en üst seviyede tutuluyor.

Doğası ve tarihi ile son yıllarda ön plana çıkmayı başaran Demirköy ilçesinde, son günlerde araç trafiğinde artış yaşanması üzerine yetkililer önlemlerini arttırdı.
Polis ve jandarma ekipleri ilçe girişinde araç sürücülerinin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Ekipler, İğneada beldesi ile Longoz ormanının girişinde de araçları durdurarak kontrol yapıyor.

Turistlik ziyaret için gelen vatandaşlar ekipler tarafından evde kalmaları için uyarılıyor. İğneada beldesine ise şehir dışından konaklamak için gelenlere izin verilmiyor.

Ekipler denize giren kişileri de tespit ederek idari para cezası uyguluyor.

Denetimlere Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci de zaman zaman katılarak, vatandaşları evlerinde kalmaları için uyarıyor.

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