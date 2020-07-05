Doğa Koleji’nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer alan Saçaklıoğlu, enerji ve tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra İstanbul Kemerburgaz ve Göktürk’te konut üreterek inşaat sektöründe büyüdü. Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte de gayrimenkul projeleri geliştiren Saçaklıoğlu, son olarak Levent’te Yeşil GYO ile birlikte İstanbul Tower 205 adlı gökdelen projesini inşa etmişti. 2016 yılında Doğa Koleji’ni satın alan Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali darboğazın ardından kurumun yönetimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından kurulan vakfa devretmişti.