Doç. Dr. Tuna açıkladı: Faizdeki düşüş yatırım ortamı oluşmasını sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye yönelik olarak açıklamalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur istikrarı enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir yer tutuyor. Cari açıkla mücadelede yapısal önlemlere hız veriyoruz. Yüksek faize kesinlikle karşıyım ve bu konuda sizlerin mesajları önem arz ediyor. Çünkü siz şu anda yatırımcı konumundasınız. Eğer siz bu yatırımları düşük faizli kredi imkanına sahip olursanız yapabileceksiniz. Siz bu yatırımları yaptığınız zaman bu bize neyi sağlayacak? İstihdamı, üretimi, ihracatı sağlayacak" dedi.

Japonya, İsrail, Avrupa ve ABD’de faizlerin ya ekside ya da yüzde 1-2 civarında seyrettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizin enflasyon yarattığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Kadir Tuna yüksek faiz ortamına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Tuna “Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını geçici olarak yaptığını yatırım ortamının güç kazanması için faizin kısa süre sonra düşeceğini belirtti. Tuna, pandemi döneminde Türkiye’ye olan yabancı yatırımların ilgisinin arttığını da söyledi.

FAİZ ARTIRIMLARI GEÇİCİ ADIMLAR

Tuna “Merkez Bankası geçici adımlar atarak faizi artırdı. Türk Lirası’ndaki değerlenme sonrası yılın ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası faizleri kademeli olarak düşürebilir. Büyüme ve istihdamın sürdürülebilir olması için düşük faiz ortamı son derece önemli. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman özellikle üreticilerin yatırım iştahını artırmak için düşük faizin olması gerekiyor. Bu yaşanan sürece geçici dönem diyebiliriz. Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreç yaşanıyor. Ekonomi alanında atılan adımlarla birlikte faizlerin kademeli olarak düşeceği bekleniyor.” açıklamasında bulundu.

FAİZDEKİ DÜŞÜŞ YATIRIM ORTAMI OLUŞMASINI SAĞLAYACAK

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hemen her merkez bankasının bir aksiyon aldığına değinen Tuna “2020 yılında Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, büyük merkez bankalarıyla birlikte diğer tüm merkez bankaları düşük faiz politikalarını bir yıldır devam ettiriyor. Euro Bölgesi olmak üzere birçok gelişmiş merkez bankası negatif faiz uygulamayı tercih ediyor. Bunda pandemiden dolayı önemli ölçüde üretim ve tüketimdeki yavaşlamanın etkisi var. Gelişmekte olan ülkelerin ve Türkiye’nin de pandemiden güçlü çıkabilmesi için düşük faiz uygulanması son derece önemli. Düşük faiz ortamı önemli ölçüde yatırımcı iştahı açısından katkılar sağlıyor. Benzer durum yine hane halkı satın alması da düşük faiz ortamı etkiliyor. Başta konut, otomotiv piyasası olmak üzere doğrudan faizle ilgili sektörler. Konut ve otomobil satışlarında artış yaşandı. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın atmış olduğu sadeleşme adımı ve yapısal reformlarla birlikte Türk Lirası’ndaki değerlenme faizlerin düşmesinde, yatırım ortamının oluşmasında katkılar sağlayacak.” dedi.

YABANCILARIN İLGİSİ ARTIŞTA

Tuna “Salgının zor dönemlerinde dahi yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi arttı. Yabancıların desteğiyle de 2021 yılından itibaren daha fazla yatırımların artması da bu anlamda büyümenin desteklenmesine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmekte. OECD başta olmak üzere tahminlere baktığımızda 2021’de Türkiye diğer ülkelere göre pozitif ayrışacak.” sözlerini kaydetti.