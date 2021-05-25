Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala: Bataryaların kapasitesi 5 kat artacak

Herkesin teknolojiyle özellikle de telefonlarla yaşadığı en büyük problem şarjının çabuk bitmesi. Hayatımıza yeni yeni giren elektrikli araçlar için daha büyük problem olan bu durum yakın zamanda çözüme kavuşabilir. TÜBİTAK ve Rusya Temel Araştırmalar Kurumu işbirliğinde desteklenen ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala’nın başında yer aldığı projenin amacı da yüksek kapasiteli bataryalar üretmek. Elektrikli araçlar için normalinden en az beş kat daha fazla enerji depolanabileceğini söyleyen Pala, projenin detaylarını anlattı.

AMAÇ YÜKSEK KAPASİTE

Ana hedeflerinin şarj kapasitesini artırıp maliyeti düşürmek ve dolayısıyla elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala şöyle konuştu: “Cep telefonlarından bilgisayarlara ve elektrikli araçlara kadar kullanılan mevcut en gelişmiş enerji kaynağı lityum-iyon bataryalar. Ancak amaç, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi depolamada kullanılabilecek yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli yeni bataryaların geliştirilmesi. Bunun için de biz ‘lityum sülfür’ bataryalar üzerine araştırmalar yapıyoruz. Lityum sülfür bataryalar geleceğin pil kimyası olarak görülüyor. Şu anda da tüm dünyada oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bizim amacımız batarya tasarımının batarya performansını hem teorik hem de deneysel yöntemlerle karakterize etmek. Yani batarya kapasitesini artırmak.”

MALİYET DÜŞECEK

Günlük olarak kullanılan şarj edilebilir batarya sistemlerinin de lityum iyon bataryalar olduğunu belirten Pala, “Tabi yüksek güvenlik özelliklerine sahip döngü ömürleri yüksek ama elektrikli otomobilleri yaygınlaştırmak ve halen kullanılmakta olan diğer otomobillerle kıyaslanabilecek hale getirmek için daha iyi bataryalara ihtiyaç var. Elektrikli otomobilllerin pahalı olmasının sebebi zaten bataryalarının pahalı olması. Şu an elektrikli araçların en büyük problemi şarj süresi ve batarya kapasitesi... Normal otomobillerle istediğimiz zaman durup benzin alabiliyoruz ancak elektriklilerle gideceğimiz mesafe şarj istasyonuna bağlı. Yüksek kapasiteli bir batarya kullanmak daha uzun mesafeler gidebilmek demek. Ayrıca maliyetin de düşmesiyle normal otomobillerle kıyaslanabilecek seviyeye gelmesi demek. Böylece elektrikli otomobillerin hem maliyeti azalacak hem de kapasitesi artacak” diye konuştu.

‘PETROLE BAĞIMLILIK AZALIR’

ULAŞIMDA yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli bataryaların geliştirilip kullanılmasıyla hem karbon emisyonunun azalılabileceğini hem de petrole olan bağımlığın azalabileceğini vurgulayan Damla Eroğlu Pala, “Aynı şekilde rüzgâr güneş enerjisi gibi sürdürülebilir enerji kaynakları oldukça önemli ama bunlar kesintili enerji kaynakları. Bunları mutlaka bir enerji depolama sistemiyle yani yüksek kapasiteli bataryalarla birlikte kullanmamız gerekiyor” dedi.

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