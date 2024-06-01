DMM'den 'kredi kartı' iddiasına yalanlama

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir" denildi.

"SPEKÜLATİF AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışmasının veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."