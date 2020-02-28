Dizayn Boru düze çıktı

AYNI zamanda bünyesinde büyük bir AR-GE şirketi de bulunan Dizayn Boru, Nisan 2018’de konkordato talep etmişti. Mahkemenin verdiği tedbir kararı ile bir ölçüde rahatlayan şirket, bir yandan faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan konkordato sürecinden çıkış için de hazırlıklara girişti. Süreç devam ederken geçen 13 Şubat’ta 160 alacaklı firmanın katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplam alacak rakamının yüzde 80’ini temsil eden firmalar, şirket ile borçların yeniden yapılandırılması teklifini kabul etti. Sunulan teklife göre, şirket, alacaklılara olan borcunu 10 yıllık vadede ödeyecek. Edinilen bilgilere göre toplam borç 420 milyon TL seviyesinde. Bu tutarın 300 milyonu piyasaya, kalan kısım ise bankalara olan borç. Alacaklılar kurulunun olumlu yaklaşımı sonrası mahkemenin atadığı konkordato komiseri heyeti de raporunu hazırladı ve mahkemeye sundu. Davaya bakan ticaret mahkemesinin de tasdiki ile, konkordato sürecinden çıkış için süreç başlamış olacak.

ALACAKLILAR DESTEK OLDU

Dizayn Grup Genel Müdür Yardımcısı Sedat Özüdoğru, yaşadıkları zorlu sürecin önemli ölçekte geride kalmaya başladığını kaydetti. Teknolojiye büyük yatırım yaptıklarını kaydeden Özüdoğru, “Konkordato sürecini başarılı bir şekilde yönettik” dedi. Anılan süreçte, başta çalışanlar ve alacaklılar olmak üzere geniş bir kesimden destek gördüklerini kaydeden Özüdoğru, iç pazardaki etkinleri yanı sıra yurtdışı pazarlardaki Pazar paylarını da arttırmayı hedeflerini kaydetti. 300 kadar çalışanı bulunan 33 yıllık şirket dünya genelinde 87 ülkeye ihracat yapıyor.