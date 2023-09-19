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Diyarbakır'dan petrol müjdesi! TPAO beklenenin üstünde rezerve ulaştı

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#Hazro#Diyarbakır#Petrol
Diyarbakırdan petrol müjdesi TPAO beklenenin üstünde rezerve ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 15:37

Diyarbakır’da bir zamanlar adı terörle anılan Hazro ilçesinde petrol çıkarma çalışmaları başladı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Hazro ilçesinde kuyu üstüne kuyu açıyor. Hazro ilçesine bağlı kırsal Varınca, İncekavak, Gedikalan, Yazgı ve Erkonağı sınırlarında hummalı petrol çıkarma çalışmaları başladı. TPAO yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Hazro’daki kuyularda beklenenin üstünde bir rezerve ulaşıldığı belirtildi. TPAO, petrol depolama alanının yetersiz kalmasından dolayı yeni depolar kurmak için ihale yapıldığını bildirdi. Hem petrolü depolamak için yer yapılacağı hem de kuyulardan çıkan gazla elektrik üretileceği öğrenildi.

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#Hazro#Diyarbakır#Petrol

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