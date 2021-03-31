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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

DIW: Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülecek

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DIW: Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülecek

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulundu.

DIW, Almanya'ya ilişkin mart ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre mart ayında 7 puan düşerek 104 puana geriledi.

Açıklamada, güçlü dış talebin ihracat merkezli imalat sektörünü desteklediğine yer verilerek, hane halkının tüketiminin de Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı sınırlı olduğu ifade edildi.

Artan Kovid-19 vakalarının hizmet sektörünü olumsuz etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulunuldu.

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