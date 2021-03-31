DIW: Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülecek

DIW, Almanya'ya ilişkin mart ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre mart ayında 7 puan düşerek 104 puana geriledi.

Açıklamada, güçlü dış talebin ihracat merkezli imalat sektörünü desteklediğine yer verilerek, hane halkının tüketiminin de Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı sınırlı olduğu ifade edildi.

Artan Kovid-19 vakalarının hizmet sektörünü olumsuz etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulunuldu.

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