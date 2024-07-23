Distribütörlere ‘6 ay 6 bin km’ izni

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Bakanlık, 7 Temmuz’a kadar bu yönetmeliğe uymayan araçları elinden çıkarmayan markalara, geçtiğimiz yıl yaptığı satışın yüzde 10’u ile sınırlı olacak şekilde belirli bir ceza ödemek şartıyla satış izin vermişti. Ancak, bazı markaların elinde yüzde 10’un üzerinde araç kalınca bu araçların satışıyla ilgili soru işaretleri doğdu. Çünkü, 6 ay ve 6 bin km sınırlaması nedeniyle markalar bu araçları kendilerine faturalasa bile satamayacaktı. Gelen talepler üzerine Ticaret Bakanlığı’nın 6 ay ve 6 bin km şartında distribütörlere istisna uygulaması bekleniyor. İddialara göre, Ticaret Bakanlığı distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları ikinci el olarak satabilme konusunda yeni karar alacak. Bu kapsamda, GSR 2’den dolayı elinde araç bulunan otomotiv distribütörlerinin bu araçları ikinci el olarak 6 ay ve 6 bin km şartına takılmadan satılmasına izin verilecek. Edindiğimiz bilgilere göre, bahse konu araçların ikinci elde satılmasının piyasayı etkileyecek büyüklükte olmadığı belirtiliyor.