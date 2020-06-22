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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Disneyland Paris 15 Temmuz'da kademeli olarak yeniden açılacak

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Disneyland Paris 15 Temmuz'da kademeli olarak yeniden açılacak
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Fransa’da ünlü eğlence merkezi Disneyland Paris’in 15 Temmuz’da ’kademeli olarak’ yeniden açılacağı duyuruldu.

Dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteren Eğlence parkı Disneyland’ın Paris’teki merkezi korona salgını nedeniyle 3 ay sonra yeniden hizmete gireceği ifade edildi. Kapatılan dev tema parkının kademeli olarak 15 Temmuz’da yeniden hizmete gireceği ifade edildi. Disney’in ’The Newport Bal Club’ otelinin de aynı gün açılacağı belirtiliyor. Dev tema parkı her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

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