Dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat %25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT %13,7 AZALDI, İTHALAT %1,0 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat %1,0 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.





DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA %67,0 ARTTI



Nisan ayında dış ticaret açığı %67,0 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %84,9 iken, 2020 Nisan ayında %66,3'e geriledi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %102,3 ARTTI



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %102,3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde %87,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,7'ye geriledi.



NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %92,7 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Nisan ayında imalat sanayinin payı %92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,7 oldu.



2020 Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %73,8 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Nisan ayında ara mallarının payı %73,8, sermaye mallarının payı %15,6 ve tüketim mallarının payı %10,3 oldu.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Nisan döneminde ise ara mallarının payı %76,0, sermaye mallarının payı %13,2 ve tüketim mallarının payı %10,4 oldu.



NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,8'ini oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,3'ünü oluşturdu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %31,9 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %31,9, ithalat %27,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %41,4, ithalat %25,1 azaldı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,6 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6'dır. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.



Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,4'tür. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,5'tir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,0'dır.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI NİSAN AYINDA 8 MİLYAR 439 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,6 azalarak 8 milyar 439 milyon dolar, ithalat %28,8 azalarak 12 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisan ayında dış ticaret açığı %33,4 artarak 3 milyar dolardan, 4 milyar 2 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %82,8 iken, 2020 Nisan ayında %67,8'e geriledi.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 48 MİLYAR 783 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %13,9 azalarak 48 milyar 783 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 65 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %74,6 artarak 9 milyar 814 milyon dolardan, 17 milyar 139 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde %85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,0'a geriledi.













