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Ekonomi
Haber Giriş: 30.04.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Dış ticaret rakamları açıklandı

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Dış ticaret rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde ihracat %4,0 azaldı, ithalat %10,3 arttı
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 azalarak            42 milyar 749 milyon dolar, ithalat %10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı  Mart ayında %181,6 arttı
 
Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %89,5 iken, 2020 Mart ayında %71,3'e geriledi.
 
Dış ticaret açığı  Ocak-Mart döneminde %117,3 arttı
 
Ocak-Mart döneminde  dış  ticaret  açığı  %117,3  artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,8'e geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mart 2020


Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,7 oldu 

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
 
2020 Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarımormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
 
Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %75,3 oldu 

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mart ayında ara mallarının payı %75,3, sermaye mallarının payı %13,6 ve tüketim mallarının payı %11,0 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mart döneminde ise ara mallarının payı %76,5, sermaye mallarının payı %12,7 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.



Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
 
Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.
 

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2  milyar  366 milyon  dolar  ile ABD, 2 milyar  211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.  

 
İthalatta ilk sırayı Almanya aldı
 
İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar  950 milyon dolar  olurken, bu ülkeyi  sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,0'ını oluşturdu.
 
Ocak-Mart  döneminde  ithalatta  ilk  sırayı  Rusya Federasyonu  aldı. Bu  dönemde, Rusya Federasyonu'ndan  yapılan  ithalat  5 milyar 176  milyon  dolar olurken, bu  ülkeyi  sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya,  3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,0'ını oluşturdu.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %14,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %14,0, ithalat %2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %20,3 azalırken, ithalat %0,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,6 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür.
 
Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,3'tür.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,7'dir. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,0'dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6'dır.



Özel ticaret sistemine göre ihracat Mart ayında 12 milyar 676 milyon dolar oldu
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 12 milyar 676 milyon dolar, ithalat ise %1,9 artarak 17 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Mart ayında dış ticaret açığı %143,8 artarak 2 milyar 166 milyon dolardan, 5 milyar 279 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %87,7 iken, 2020 Mart ayında %70,6'ya geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Mart döneminde 40 milyar 421 milyon dolar oldu
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %4,2 azalarak 40 milyar 421 milyon dolar, ithalat ise %9,1 artarak 53 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %91,7 artarak 6 milyar 814 milyon dolardan, 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,6'ya geriledi.

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