Genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re; ihracat 2020 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat %18,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.







DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %94,3 arttÄ±



Ocak ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %94,3 artarak 2 milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak ayÄ±nda %85,8 iken, 2020 Ocak ayÄ±nda %76,8'e geriledi.



Ä°hracat, ithalat ve dÄ±ÅŸ ticaret dengesi, Ocak 2020







Ocak ayÄ±nda imalat sanayinin toplam ihracattaki payÄ± %94,1 oldu



Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2020 Ocak ayÄ±nda imalat sanayinin payÄ± %94,1, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %3,9, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,7 oldu.



Ocak ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n toplam ithalattaki payÄ± %78,1 olduÂ



GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2020 Ocak ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %78,1, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %12,0 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %9,4 oldu.







Ocak ayÄ±nda en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lke Almanya oldu

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Ocak ayÄ±nda ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 1 milyar 415 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla;Â 888 milyon dolar ile Ä°talya, 869 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 816 milyon dolar ile Irak ve 746 milyon dolar ile ABD takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %32,1'ini oluÅŸturdu.

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Ä°thalatta ilk sÄ±rayÄ± Rusya Federasyonu aldÄ±

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Ä°thalatta ise Rusya Federasyonu ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. Ocak ayÄ±nda Rusya Federasyonu'ndan yapÄ±lan ithalat 2 milyar 83 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 1 milyar 886 milyon dolar ile Ã‡in, 1 milyar 349 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 223 milyon dolar ile ABD ve 796 milyon dolar ile Irak izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %38,2'sini oluÅŸturdu.







Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ihracat %4,7 arttÄ±



Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re; 2020 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat %4,7, ithalat %4,5 arttÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ise; 2020 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat %6,4, ithalat %18,9 arttÄ±.

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YÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin imalat sanayi ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,0 oldu

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Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4 sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. Ocak ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %94,1'dir. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,0'dÄ±r.

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Ocak ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %75,8'dir. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %13,0'dÄ±r.









Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2020 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda 13 milyar 903 milyon dolar oldu

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Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2020 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %5,5 artarak 13 milyar 903 milyon dolar, ithalat ise %18,1 artarak 18 milyar 507 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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Ocak ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %84,8 artarak 2 milyar 491 milyon dolardan, 4 milyar 603 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak ayÄ±nda %84,1 iken, 2020 Ocak ayÄ±nda %75,1'e geriledi.





*Â DÄ±ÅŸ ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve Ã¶zel ticaret sistemi olmak Ã¼zere iki farklÄ± ticaret sistemine gÃ¶re hesaplanmaktadÄ±r. Genel ticaret sisteminde, bir Ã¼lkenin ekonomik alanÄ±na giren ve ekonomik alanÄ±ndan Ã§Ä±kan mallar kapsanmaktadÄ±r. Bu sistemde, Ã¼lkenin ekonomik alanÄ±nÄ± oluÅŸturan serbest bÃ¶lgeler, gÃ¼mrÃ¼k antrepolarÄ± ve serbest dolaÅŸÄ±m alanÄ±na giren veya bu alanlardan Ã§Ä±kan mallar hesaplamalara katÄ±lmaktadÄ±r. Ã–zel ticaret sisteminde ise, gÃ¼mrÃ¼k antrepolarÄ± ve serbest bÃ¶lgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece Ã¼lkenin serbest dolaÅŸÄ±m alanÄ±na giren ve bu alandan Ã§Ä±kan mallar kapsanmaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle Ã¼retilen dÄ±ÅŸ ticaret istatistiklerinin Ã¶demeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapÄ±lan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacÄ±yla, Ocak 2020'den itibaren ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak genel ticaret sistemine gÃ¶re yayÄ±mlanmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret istatistiklerine ise bÃ¼lten ve ekinde Ã¶zet olarak yer verilmektedir.Â