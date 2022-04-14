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Dış ticaret endeksi yüzde 9.5 arttı

#TÜİK#Ticaret#İhracat
Dış ticaret endeksi yüzde 9.5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

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Buna göre; şubat ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 arttı. Endeks 2021 yılının aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16.7, yakıtlarda yüzde 54.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8.7 arttı. Şubat ayında ihracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.5 artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24.2; ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15.2 artarken, yakıtlarda yüzde 7.5 azaldı.
Birim endeksi ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16.6; ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23.8; yakıtlarda yüzde 177.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13.7 arttı.

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#TÜİK#Ticaret#İhracat

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