Dış ticaret açığında sert düşüş

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Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yönetiminin katılımıyla Kayseri’de açıklandı.

Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Bolat, Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının yıllık bazda yüzde 13.8 artışla 22.5 milyar dolara yükseldiğini; böylece en yüksek temmuz ayı ihracatına ulaşıldığını söyledi. İlk yedi ayda ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.1 oranında artışla 148 milyar 789 milyon dolara; 12 aylık ihracat ise 261.5 milyar dolara ulaştı. Bolat’ın açıkladığı rakamlara göre, temmuzda ithalat ise yıllık yüzde 7.9 düşüşle 29.7 milyar dolara geriledi. 2024’ün ilk yedi ayında kaydedilen ithalat ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 düşüşle 198 milyar 616 milyon dolara geriledi. Böylece, Türkiye’nin dış ticaret açığı temmuzda yıllık yüzde 42.3 düşüşle 7.2 milyar dolara inmiş oldu. 2023 Temmuz’da 12.5 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedilmişti.

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YÜZDE 57’Sİ AVRUPA’YA

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Irak ve İtalya şeklinde sıralandığını bildirdi. Birleşik Krallık, Polonya ve Kazakistan’ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Gültepe, “137 ülkeye ihracatımızı artırdık. Ülke gruplarına baktığımızda Avrupa Birliği 9.1 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 57 oldu” dedi.

Yapılan ihracata sektörler özelinde bakıldığında ise, başı yine otomotivin çektiği görüldü. Temmuz ayı ihracatında ilk sırada 3.1 milyar dolarla otomotiv yer alırken; bu sektörü 2.6 milyar dolarla kimya, 1.7 milyar dolarla hazır giyim, 1.4 milyar dolarla çelik ve elektrik-elektronik sektörleri takip etti. Geçen ay 20 sektör ihracatını artırırken, 6 sektör ise eksi yazdı.

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20 SEKTÖR ARTIRDI 6’SI EKSİ YAZDI

TİM verilerine göre, mücevher yüzde 91 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Fındıkta yüzde 72, çelikte yüzde 24, madencilikte yüzde 23, halıda yüzde 22,8 ihracat artışı kaydedildi. İhracatı daralanlar arasında yüzde 42 ile gemi ve yat sektörü ilk sırada yer aldı.

TİM BAŞKANINDAN UYARI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Yedi aylık dönemde artıda olsak da işler arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. Daha fazla oyundan düşmeden ihracatçımıza nefes aldıracak adımların atılacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Gültepe ayrıca, yedi ayın beşinde ihracat artarken iki ayın eksi değerlerde kaldığına dikkat çekti ve ihracatçıların ekonomi yönetiminden beklentilerini şöyle sıraladı:

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“Türkiye’de üretim maliyetleri çok yüksek. Asya’daki rakiplerimizden dolar bazında yüzde 40-50 daha pahalıyız. Avrupa’daki bazı ülkelere göre de yüzde 15-20 pahalı kalıyoruz. Yani Türkiye artık pahalı değil, çok pahalı. Birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz. Dolayısıyla günden güne rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Firmalarımız çarkı döndürmek, müşteri kaybetmemek için maliyetine, hatta zararına sipariş almak zorunda kalıyor. Elbette bu sürdürülebilir bir durum değil. İhracatçı için kısa vadede girdi maliyetleriyle döviz kurunu dengelemenin dışında bir çözüm yolu görünmüyor. Daha fazla oyundan düşmeden ihracatçımıza nefes aldıracak adımların atılacağına inanıyorum.”