Dış açık 34 ayın en düşüğünde

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2024 Ağustos’a ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracatın ağustosta yıllık bazda yüzde 2.4 artarak 22.1 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 10.8 düşüşle 27 milyar dolara gerilediğini söyledi. İhracatta ‘tüm zamanların en yüksek ağustos ayı rakamlarına’ ulaşıldığını kaydeden Bolat, ithalattaki azalışın sonucu olarak da dış ticaretteki azalmanın devam ettiğine dikkati çekti. Bolat, dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 43.4 düşüşle son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4.9 milyar dolara gerilediğini; ithalatın ihracatı karşılama oranının da olumlu bir seyir izleyerek yüzde 81.7’ye yükseldiğini aktardı.

Dış ticaret açığının yılın ilk 8 ayında ise yüzde 33.6 azalışla 54.9 milyar dolara gerilediğini dile getiren Bolat, “2023’ün ilk 8 ayında dış ticaret açığı 82.6 milyar dolar idi. Böylece ilk 8 ayda dış ticaret açığımızı 27.7 milyar dolar azaltmayı başardık” ifadelerini kullandı.

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İHRACATTA AĞUSTOS REKORU

Bolat, ihracatta ağustos ayı rekorunun kırıldığının altını çizdi. 2024’ün ilk 8 ayında ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.9 artışla 170.8 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Bolat, böylece ilk 8 ayda mal ihracatında net 6.3 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı. Aynı dönemde ithalatın ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 azalışla 225.7 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, ilk 8 ayda mal ithalatında 21.4 milyar dolar gerileme yaşandığını vurguladı.

OTOMOTİV YİNE İLK SIRADA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de 2024’e 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını belirterek, “Ağustos ile 8 ayı geride bıraktık, önümüzde 4 ay kaldı. Yıl sonu hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sektörler özelinde bakıldığında ilk sırada 2.7 milyar dolarla otomotivin yer aldığını ifade eden Gültepe, “Otomotivi 2.6 milyar dolarla kimya, 1.7 milyar dolarla hazırgiyim, 1.5 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik sektörlerimiz takip etti. Geçen ay 17 sektörümüz ihracatını artırırken, 9 sektörümüzde düşüş yaşandı. Mücevher yüzde 108 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu. Fındıkta yüzde 78, yaş meyve ve sebzede yüzde 36, zeytin ve zeytinyağında yüzde 31, tütünde yüzde 18 ihracat artışı kaydettik” diye konuştu.

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BÜYÜMENİN YARISI ‘HİZMET’TEN

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, dün TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını da artan hizmet ihracatı üzerinden şöyle değerlendirdi: “Aşağı yukarı son bir yıldır güçlü bir parasal sıkılaşmanın ve taleple alakalı yönlendirmenin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrekte büyüme oranında bir yavaşlama olmakla beraber tam 16 çeyrek üst üste büyüme var. 16 çeyrek son dört yıl demektir, son dört yıl üst üste pozitif olumlu büyüme kaydedildi. 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2.5 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Birinci çeyrek yüzde 5.3 olarak revize edildi ve birinci çeyrekte net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 1.6 puandı, ikinci çeyrekteki yüzde 2.5’lik ekonomik büyüme oranına net, mal ve hizmet ihracatının katkısı da 1.3 puan oldu. Bu şu demek: İkinci çeyrekteki büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından katkı olarak gelmiştir. Bu da dış ticaretteki dengeleme sürecinin olumlu sonucu. Makro ekonomik istikrara katkı. Gerek finansal istikrar, gerekse enflasyonla mücadeledeki hızla aşağı doğru iniş trendini de destekleyen güçlü bir parametre olmuştur.”

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GEÇEN AY 48 İL İHRACATINI ARTIRDI

Bazı sektörlerin ihracatında yüksek oranlı artışların bulunduğuna dikkati çeken Gültepe, “Ancak bir konuya dikkati çekmek istiyorum. En fazla ihracat yapan 3 sektörümüzden otomotiv ve kimya geçen ay ekside kaldı. Hazır giyim ise başa baş durumda. Fark daha çok mücevherden geldi. Mücevherdeki 500 milyon dolarlık artış, ağustos ihracatımızın pozitif kalmasında önemli bir rol oynadı” değerlendirmesinde bulundu. Gültepe, firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre, geçen ay 48 ilin ihracatını artırdığını kaydederek, “En çok ihracat yapan beş ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. Geçen ay 1228 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 85,5 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değerimiz 1,49 dolar olurken, parite etkisiyle 62 milyon dolar artı yazdık” diye konuştu.