Dior ve Armani’ye kayyum

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İtalya’da yapılan bir dizi baskın, Milano podyumlarının göz alıcı dünyasının gerçeklerini gözler önüne serdi. Fransa menşeili lüks marka devi LVMH’nin Dior marka çanta üreten İtalyan yan kuruluşu, haziran ayının başlarında mahkeme denetimine alınmıştı. Bu denetim kararı, kuruluşun, ‘işçi haklarını ihlal eden Çinli taşeron şirketlere iş verdiği’ iddiasına yönelik soruşturmanın ardından gelmişti. Milano savcıları tarafından yerel fabrikalardaki çalışma koşullarına ilişkin yürütülen soruşturma sürdü. Bu soruşturmada, Dior ve Armani için el çantaları ve diğer deri ürünleri yapan atölyelerin, yüksek kaliteli ürünleri perakende fiyatlarının çok altında üretmek için düşük ücretle yabancı iş gücü kullandığı ortaya çıktı. Armani soruşturması ise, İtalya’daki Çinli üreticilerin işçi koruma yasalarını ihlal ettiğini ortaya çıkardı.

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Mahkeme, tamamen Christian Dior Italia SRL’ye ait olan Manufactures Dior SRL’nin bir yıl süreyle yargı denetimine alınmasına, bu süre zarfında şirketin faaliyetlerine devam etmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, tedarikçilerini yeterince kapsamlı denetlemediği suçlaması ile Armani’ye ait bir şirketin yönetimine de kayyum atadı. Böylece, soruşturmaların ardından dünyaca ünlü bu markaların İtalya’daki üretim operasyonlarına bir yıl boyunca kayyum atanmış oldu.

TATİLLERDE BİLE 7/24 ÇALIŞMA

Bu, nisan ayında Giorgio Armani’ye ait bir şirketi yönetmesi için bir kayyum atayan Milano mahkemesinin bu yıl aldığı üçüncü karar oldu.

Reuters’ın haberine göre, 34 sayfalık mahkeme kararında, işçilerin ‘24 saat boyunca çalıştırılması’ amacıyla iş yerinde uyumaya zorlandığı belirtildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde ise, elektrik tüketimi verilerinin ‘tatiller de dahil olmak üzere kesintisiz gece-gündüz üretim döngülerini’ ortaya koydu. Mahkeme kararında, işçilerin ‘asgari düzeyin altında hijyen ve sağlık koşullarına’ maruz kaldıkları belirtildi. Bu gibi yasa dışı yöntemlerle üretim maliyetlerinin düşürüldüğü belirtilen habere göre, Dior çantaların tanesi 53 Euro (yaklaşık 1802 TL) gibi düşük bir ücrete üretiliyor. Bu çanta daha sonra mağazalarda ise 2 bin 600 Euro’ya (yaklaşık 91 bin TL) satılıyor. Armani soruşturmasında da benzer bir sonuç çıkmış, 99 dolara taşerondan tedarik edilen bir çantanın 1.900 Euro’ya satıldığı tespit edilmişti.

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‘TEK SEFERLİK DEĞİL’

Ayrıca, tedarikçilerini yeterince kapsamlı denetlemediği suçlaması ile Armani’ye ait bir şirketin yönetimine de kayyum atandı. Armani Grubu’ndan yapılan açıklamada, o dönemde tedarik zincirinde suistimalleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Mahkeme belgelerinde ayrıca, savcılığın, kural ihlalinin İtalya’da üretim kapasitesine sahip moda şirketleri arasında tek seferlik değil, kâr peşinde koşma ihtiyacı nedeniyle sistematik olduğu iddiaları yer aldı.

LÜKS ÜRETİMİN YÜZDE 55’İ İTALYA’DA

İTALYALI yetkililer, son birkaç yıldır lüks eşya üreticilerine ait taşeron şirketlerdeki çalışma koşullarını araştırıyor. Euronews’te yer alan bir habere göre, bu araştırmalar sonucunda ‘İtalya’nın geleneksel deri endüstrisinin, Çin menşeili şirketler tarafından baltalandığı’ belirlendi. Danışmanlık firması Bain’e göre, İtalya, küresel lüks eşya üretiminin yüzde 50-55’ini karşılayan binlerce küçük üreticiye ev sahipliği yapıyor. Dev moda markaları, itibarlarına yönelik risklerini azaltmak için alt yüklenici sayısını azaltma ve üretimi içselleştirme yoluyla İtalya’nın büyük ölçüde Toskana’da bulunan ve Çinli göçmenlerin domine ettiği deri eşya endüstrisine darbe vurdu.

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Kayyum atanması ile markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.