Dio ilk kez Türkiye yollarında

Scooter segmenti giriş seviyesi modeli olan Dio; hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi, Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) ve geniş depolama alanı ile kullanıcılara fonksiyonel çözümler sunuyor. Dio, 20 bin 100 TL’lik fiyatıyla Türkiye yollarına çıktı.

VERİMLİ MOTOR

Yeni Honda Dio, 22 kilogram ağırlığındaki 109 cc hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. Model, 7.500 devir/dakika’da 6.4 kilowatt güç ve 5.570 devir/dakika’da 9 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik sunuyor. Şehir içi sürüş kolaylığı sağlayan yeni Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altında bulunan 4.9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Çift dişli kayış sayesinde yakıt verimliliği sağlayan model; elektronik kontrollü, fırçasız ACG marş motoru aynı zamanda alternatör görevi üstlenerek gürültüyü de azaltıyor. Euro 5 uyumluluğu sahip motosikletin Start&Stop özelliği sayesinde durduktan sonra fren uygulandığında motor duruyor ve gaz kolu çekilerek çalıştırılıyor.

YÜKSEK DONANIM

Dinamik görünümü, modern çizgileri ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Honda Dio; yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) ve Start&Stop fonksiyonlu Smart Power (eSP) hava soğutmalı motoruyla yüksek verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Dio, analog hız göstergesi ve LCD bilgi ekranı ile okuma kolaylığına sahip gösterge paneli gibi yenilikçi donanım özellikleri ile kullanıcılara avantaj sağlıyor.

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