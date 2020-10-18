Dinamikleri değiştirecek keşif

Fatih sondaj gemisi Karadeniz’de Tuna-1 lokasyonundaki Sakarya Gaz Sahası’nda ağustosta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından yeni rezervlere ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahadaki alt katmanlarda Fatih sondaj gemisinin 85 milyar metreküp yeni gaz keşfettiğini açıkladı. Böylece, Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği toplam gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu keşfin potansiyel ekonomik değeri mevcut fiyatlarla yaklaşık 85-90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Söz konusu keşif, Türkiye’nin bugüne kadar kara ve deniz sahalarında gerçekleştirdiği 16.6 milyar metreküplük toplam üretiminin 25 katı seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik etti.

İTHALAT AZALACAK

Yıllık doğal gaz tüketiminin 45 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, bölgede keşfedilen gaz Türkiye’nin yaklaşık 8 yıllık gaz tüketiminin tamamını karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Fakat teknik olarak sahadaki üretim kademeli artışla gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda, Karadeniz’de 2023’te başlaması hedeflenen doğal gaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim (plato) seviyesine ise 2026’da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor. Böylece, Karadeniz’deki sahadan Türkiye’nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unun karşılanabileceği hesaplanıyor. Türkiye’nin geçen yıl sonu itibarıyla 12-13 milyar dolar olan doğal gaz ithalatının Karadeniz’den yapacağı üretimle yılda 3-4 milyar dolar azalması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası’nda yılda 15 milyar metreküp üretime geçilmesiyle konutlardaki doğal gaz ihtiyacının tamamı yaklaşık 25 yıl boyunca yerli kaynaklarla karşılanabilecek.

DOĞAL GAZDA KENDİNE YETEN ÜLKE OLABİLİR

Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol ve Gaz Analisti Palzor Shenga da Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse yüzde 99’unu ithal ettiğini söyledi. Son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışla Türkiye’nin gaz tüketiminin kısmen azaldığını dile getiren Shenga, şöyle devam etti: “Buna rağmen, biz Türkiye’nin doğal gaz talebinin 2030’da 55 milyar metreküpün üzerinde olacağını öngörüyoruz. Bu yüzden, eğer Türkiye Sakarya Gaz Sahası’nda açıklanan bu gaz miktarını üretime geçirebilirse, enerji portföyündeki dinamikleri tamamen değiştirecek ve doğal gazda kendine yeterli olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ayrıca, bu keşif daha iyi bir zamanlamada olamazdı çünkü gelecek yıl Türkiye’nin uluslararası uzun dönemli gaz kontratlarının yüzde 25’inin süresi sona eriyor. Bu yüzden, Sakarya Gaz Sahası’ndaki gelişmeler Türkiye’nin gaz kontrat görüşmelerinde diğer tedarikçilere kıyasla daha iyi fiyatlar alabilmesi için fırsat sunacak.”

‘TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEYECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 85 milyar metreküplük ek doğalgaz rezervi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.”

UZMANLAR NE DEDİ?

YENİ KEŞİFLER MÜMKÜN

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de daha önce keşfettiği 320 milyar metreküplük gaz rezervinin bir başlangıç olduğunun daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve enerji yönetimi tarafından ifade edildiğini anımsattı. İlk keşfin yaklaşık 2 bin metre su derinliğinde ve 2 katmanda yapıldığını aktaran Arslan, “Yapılan teknik incelemelere göre, biri 100-110 metre, diğeri ise 350-400 metre civarında 2 katmanda daha benzer kalitede doğal gazın olduğu saptandı. Buradaki testlerin tamamlanması ve teknik değerlendirmelerin yapılmasıyla Türkiye’nin bulduğu gazda rezerv artırımı gündeme geldi. Bölgede sismik araştırma gemilerinin arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmesiyle yeni keşiflerin veya katmanların ortaya çıkarak mevcut rezervin daha yukarı çekilebileceğini düşünüyorum. Karadeniz’de faaliyetlerin kararlılıkla devam etmesiyle önümüzdeki aylarda da yeni keşifler mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN 8 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAR

Karadeniz’de 2 ay içerisinde keşfedilen doğal gaz miktarının 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe yükseldiğini kaydeden Yaşar Arslan, “Bu miktar Türkiye’nin 8 yıllık doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabilecektir. Sahadan yılda 15 milyar metreküp üretim yapılmasıyla, Türkiye’de hane halkı doğal gaz tüketiminin tamamının yaklaşık 25 yıl boyunca yerli kaynaklardan karşılanabileceğini öngörüyoruz” bilgisini paylaştı. Arslan, Türkiye’nin gelecek 5 yılda 30 milyar metreküplük uzun dönemli doğal gaz alım kontratlarının süresinin sona erdiğine dikkati çekerek, Karadeniz’deki keşfin kontrat yenileme görüşmelerinde ve ithal gazın maliyetini azaltma konusunda avantaj sağlayacağını vurguladı.

‘AGRESİF SONDAJ TAKVİMİ GÖRÜLEBİLİR’

Gaz keşfinin şu anda ilk aşamalarında olduğunu ve bazı testler yapılması gerektiğini ifade eden Palzor Shenga, “Önümüzdeki birkaç yılda Türkiye’nin agresif bir sondaj takvimine şahit olabiliriz. Bu büyüklükteki bir saha hem teknik olarak hem de sermaye olarak yoğun bir çalışma gerektiriyor” ifadesini kullandı. Karadeniz’in hidrokarbon kaynakları açısından her zaman potansiyelli bir bölge olduğunu belirten Shenga, bu potansiyelin derin deniz sondajlarında yaşanan bazı başarısızlıklardan dolayı ortaya çıkarılamadığını kaydetti. Shenga, bölgedeki rezervlerin karakteristik açıdan farklılık gösterebileceğine işaret ederek, “Tüm bu gelişmeler 2012’de Karadeniz’de çalışma yürüten büyük şirketlerin bölgeden çıkmasına yol açtı. Türkiye’nin bu büyüklükteki bir rezervinin bir kez daha bölgeye şirketleri çekebileceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ATILAN EN BÜYÜK ADIMLARDAN BİRİ

Keşfedilen doğal gaz miktarının artışının üretilebilir doğal gaz miktarında da artış anlamına geldiğini belirten Yaşar Arslan, “Bu anlamda geleceğe daha umutlu bakabiliriz” dedi. Karadeniz’de yapılan son sismik araştırmalarla bölgede yer alan doğal gaz rezervinin zengin ve kaliteli olduğunun görüldüğüne işaret eden Arslan, Romanya gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin daha önce keşifler yaptığını fakat üretim aşamasında zorlandığını anlattı. Türkiye’nin bölgesinde doğal gaz alanında lider ülkelerden olduğunu belirten Arslan, “Ülkemizin geçmişten günümüze edindiği sektör tecrübesi ve gerekli noktalarda bilgi transferiyle Karadeniz’de doğal gaz üreten ülkelerden biri olacağına inanıyoruz. Sakarya Doğal Gaz Sahası, Türkiye’nin hidrokarbon arama faaliyetlerinde yeni bir sayfa olacak. Karadeniz ve Akdeniz’deki derin deniz keşifleri konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmasına katkı sağlayacak ve Türkiye’nin doğal gaz piyasasında ticari ve teknik konuda merkez olması yolunda atılan en büyük adımlardan olacak” dedi.

‘BU YIL DÜNYA DENİZLERİNDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİF GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşif, bu yıl dünyada denizlerde gerçekleştirilen en büyük keşif oldu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yeni keşif ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 21 Ağustos’ta, Batı Karadeniz’de Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan Sakarya Gaz Sahası’nda büyük bir keşif yapıldığı anımsatıldı. Sakarya bloğunda açılan ve keşif yapıldığı duyurulan Tuna-1 Kuyusu’nun Ereğli’nin 175 kilometre kuzeyinde yer aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kuyu sondaj operasyonu, en son teknoloji ile donatılmış Fatih Derin Deniz Sondaj Gemisi ile gerçekleştirilmiştir. Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2 bin 117 metre, son derinlik ise 4 bin 775 metre olmakla birlikte, kuyuda Erken Pliyosen-Geç Miyosen yaşlı 30 metrelik gaz ihtiva eden ilave bir rezervuar seviyesi tespit edilmiştir. Kuyu sondajının tamamlanmasını müteakip rezerv miktarı, eklenen 85 milyar metreküple toplam 405 milyar metreküp olarak saptanmıştır. Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşif, bugüne kadar Karadeniz’de gerçekleştirilmiş en büyük keşif olmasının yanı sıra bu yıl dünyada denizlerde gerçekleştirilen keşifler arasında da birinci sırada yer almaktadır.” Açıklamada, TPAO’nun kara alanlarındaki yoğun operasyonlarının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz’de eş zamanlı şekilde milli ve yerli imkanlarla derin deniz aramacılık faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, “TPAO, halihazırda günlük toplam 150 bin varil petrol eşdeğerinde üretim yapmakta, yurtdışında Azerbaycan, Irak, Rusya ve Afganistan’da faaliyet göstermektedir” denildi.