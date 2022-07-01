Dikkat hızlanıyoruz: Otoyollarda hız sınırı 120 km/s’den 130 km/s’ye çıktı

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Otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı limitleri bugünden itibaren arttırıldı. Yeni düzenlemeyle, Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan otoyollarda hız sınırı 120 kilometre/saatten (km/s) 130 kilometre/saate çıkarıldı. Yapımı daha yeni olan ve geometrisi yüksek hızlara daha fazla imkân tanıyan Kuzey Marmara gibi otoyollarda ise 130 km/s olan hız sınırı 140 km/s oldu. İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacağını açıkladı. Buna göre; hız sınırları, Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 120 km/s’ye Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 km/s’ye çıkarılacak.

YENİ YOLLARDA 140 KM/S

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da ‘uygun’ görüşüyle birlikte bugün yani 1 Temmuz 2022’den itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. Bugünden itibaren Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s arttırılarak 130 km/s’ye, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak.

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TABELALAR DÜZENLENDİ

Açıklamada ayrıca, yapımı devam eden yeni yollarda uygulanacak hız limitleriyle ilgili bilgiler de verildi. Buna göre, yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 kilometre/saat olan hız sınırı, 20 kilometre/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. Öte yandan, uygulama devreye alınırken yolların şerit sayısı, şerit aralığı mesafesi, emniyet şeridi, asfalt kalitesi ve bağlantı yolları gibi birçok yol standardı dikkate alındı. Trafik işaretlemeleri de yeni kurallara göre düzenlendi ve yeni kuralların geçerli olduğu bugüne kadar tamamlandı.

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‘154 KM/S’YE KADAR HIZLARA ÇIKILABİLECEK’

Yeni hız limitleriyle ilgili görüşlerini aldığımız sürüş tekniği uzmanları, özellikle bayram döneminde yola çıkacak sürücüleri uyardı. Sürüş güvenliği uzmanı Yener Yalçıntaş, “Hız limitlerinde yüzde 10’luk bir istisna yani pay bırakılıyor. Cezalar uygulanırken bu pay dikkate alınıyor. Yani 130 km/s’lik hız limiti olan otoyollarda 143 km/s hıza kadar müsaade edilebilecek. 140 km/s limitli yollarda ise sürücüler 154 km/s hıza kadar çıkabilecek. Sürücüleri bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz. Yüksek hızlara çıkmak her zaman tehlikelidir. Sizin veya başka bir sürücünün hatası maalesef kötü sonuçlar doğurabilir. Üstelik yakıt tüketimi de artar. Özellikle bayramda yola çıkacak sürücülere, mutlaka araçlarının bakımlarını yaptırmasını ve otoyollarda bizim ideal olarak gördüğümüz 120 km/s civarında hızlarda kalmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.