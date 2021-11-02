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Dikkat: Ödemeler başladı! Son gün 30 Kasım... Cezası var...

#Emlak Vergisi#Emlak#Emlak Vergisi Ödemeleri
Dikkat: Ödemeler başladı Son gün 30 Kasım... Cezası var...
Kübra GENÇ

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım'da başladı. Taksit ödemeleri 30 Kasım'da ise sona erecek. Ödemeler gayrimenkul türüne büyüklüğüne göre farklılık gösterirken, ödeme yapmayanlar için ise cezası var.

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Emlak Vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başladı. Ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmaz sahiplerinin yapacağı ödemeler için son gün 30 Kasım olarak belirlendi. 

Her yıl güncellenen emlak vergisi ödemeleri tek ya da iki taksit şeklinde ödeniyor. Ödeme yapılacak gayrimenkulün metrekareleri de tutarını etkiliyor. Taksitle ödemenin dışında son ödeme tarihine kadar tek seferde de gerçekleştirilebiliyor. 

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Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün niteliğine göre, konut, arsa, arazi ve iş yeri gibi alt türlere ayrılıyor. Büyükşehir statüsüne sahip illerde emlak vergisi oranları büyükşehir niteliği olmayan illerin iki katı yüksek olarak uygulanıyor. Emlak vergisi oranı büyükşehir statüsündeki illerde binde 2; büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde ise binde 1 oranı üzerinden hesaplanmaktadır.

İşyerlerine ait emlak vergisi büyükşehirlerde binde 4; büyükşehir niteliğine haiz olmayan illerde ise binde 2 oranıyla uygulanıyor. Arazi niteliğindeki gayrimenkuller için büyükşehirlerde binde 2, diğer belediyelerde ise binde 1 oranında vergi uygulanırken, arsalar için büyükşehirlerde emlak vergisi oranı binde 6, diğer şehirlerde ise binde 3 olarak hesaplanıyor.

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EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ HESAPLARKEN BUNA DİKKAT

2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 9,11/2=) yüzde 4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) oranında artırılması suretiyle;

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000TL’yi aşan kısım için binde 6,

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için binde 6,

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, için binde 10 şeklinde tespit edildi. 

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ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

 Emlak vergisi ödemeleri 4 farklı şekilde yapılabiliyor. 

1- Bağlı olunan belediyeden yapılabiliyor. Eğer farklı bir şehirdeyseniz ödemenizi herhangi bir belediyede de yapabilirsiniz. Belediye veznesinde EFT ve havale yoluyla gerçekleştiriliyor. 

2-  Bazı belediyelerde ise internet üzerinden kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebiliyor. 

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3- PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da ödemeler yapılabiliyor. 

4- E-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) adresinden ödemeler yapılmaktadır.

İlk kez ödeyeceklerin ise öncelikli yapması gerekenler daha farklı ilerliyor. Bu aşamada ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. 

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CEZASI NE KADAR?

Ödeme yapılmadığı takdirde gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurulması gerekli. Öte yandan internet vergi dairesi üzerinden de temerrüde düşen emlak vergisi borcunu öğrenmek mümkün. emlak vergisi tutarının yanı sıra, gecikme süresine üzerinden tahakkuk eden gecikme faizinin ödenmesi gerekiyor. Gecikme durumunda aylık yüzde 1,6 oranında ceza uygulanıyor.

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