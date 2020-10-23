Dikili’de zafer köylülerin

Dikili Belediyesi Deliktaş köyündeki 100 dönümlük ormanlık alanın 5 dönümü için kum ocağı yapma ruhsatı aldı. Yerleşim yerine 300 metre uzaklıktaki kum ocağı için çam ve zeytin ağaçları kesilmiş, bu durum bölge halkının tepkisini topladı. Köylüler bu projenin bölgede tarım ve hayvancılığa büyük zararlar vereceğini dile getirdi. Tepkilerini göstermek için 17 Ekim’de eylem yapan ve imza kampanyası düzenleyen köylülerin mücadelesi sonuç verdi. Belediye projeden vazgeçtiğini duyurdu. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz köyü ziyaret ederek bir konuşma yaptı. Kırgöz, “Gördük ki burada suistimaller oluyor. Olay farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Biz şu an, şu noktadayız; doğaya zarar veren, tabiata zarar veren hiçbir eylemin, hiçbir oluşumun, hiçbir çabanın içinde olmayız. Bölge halkının büyük çoğunluğunun taraftar olmadığı bir eylemin içinde hiç olmayız. Biz bugün itibarıyla ilgili kurumlarımıza talimat verdik, ruhsat işlemlerinin durdurulmasının ve iptalinin dilekçesini verdik” ifadelerini kullandı. Hürriyet, yaptığı haberle köylülerin projeye karşı çıktığını duyurmuştu.