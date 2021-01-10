Dijitalleşmede 5 yıllık gelişim 6 aya sığdı

Yazılım, donanım, endüstriyel tasarım, prototip, seri üretim ve 7/24 yerinde saha servisi aşamalarını kendi içinde çözümleyen verimlilik odaklı iş teknolojileri alanında önemli şirketlerden biri olan TÜMSAŞ'ın CEO'su Orkun Tosun, dijitalleşmede 5 yıllık gelişimin 6 ay içerisinde gerçekleştiğini açıkladı.

Hizmet olarak ölçeklenebilir çözümler sağlamak için buluta güvenen şirketlerin 2021’de de gelişmelerini sürdüreceğini belirten Tosun şunları söyledi; “Pandemiyle birlikte dijitalleşmedeki süreçler hızlandı. 5 yılda gelinebilecek noktaya neredeyse 6 ayda gelindi. Ancak bu durum kaynakları doğru ve verimli kullanmanın daha önemli olduğu bir dönemi de beraberinde getirdi. 2021’de veri analizi önemini artırmaya devam edecek. Kişiye yönelik özelleştirilmiş sonuçlar yükselişini sürdürecek. Dünya çapında süregelen salgın şiddetlenirken, hizmet olarak ölçeklenebilir çözümler sağlamak öncelikli konu başlığı haline geldi. Yeni yıl ile beraber dünyada değişen birçok konunun başını çeken teknoloji sektörü de dönüşüme ve değişime uğramaya devam edecek. Yapay zeka, şüphesiz şu anda en büyük teknoloji trendlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2021’de ise çevremizdeki dünyayı yorumlamamıza yardımcı olan bir araç haline gelecek. Yapay zeka ve robotik teknolojisinin, büyüklükleri veya bütçeleri ne olursa olsun hemen hemen her işletme tarafından kullanılmaya başlanacağını düşünüyoruz.’’



Pandemiye özel temassız bilet



Tosun, “Bu yıl pandemi nedeniyle kiosk’lar ve sıra alma sistemlerinden temassız bilet alma seçeneği sunan ürünümüzü geliştirdik ve bu ürünü müşterilerimize sunduk. Bugün Türkiye’de 8 binden fazla noktada günlük 2 buçuk milyon kişiye hizmet veriyoruz. 30 bin adet kapasitemiz ile yılda 16 noktada servis hizmeti ve aynı zamanda 6 saat içinde müdahale garantisi veriyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm çözümlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







