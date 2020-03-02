Vodafone - Kolay Dönüşüm

Dijital dönüşüm, üretim metotlarından dağıtım kanallarına, hemen her şeye dokunuyor. İşletmeler, bir yandan süreç yönetimlerini sadeleştirirken, diğer yandan e-Dönüşüm, yani e-Fatura, e-Defter gibi uygulamalar sayesinde kağıtsız bir çağa adım atıyor. Öyle ki, işletmelerin muhasebe, insan kaynakları gibi farklı bölümlerinde e-Dönüşüm sayesinde kağıt kullanımı ortadan kalkıyor. Yani şirketler, kağıt değil, artık 'dijital' varlıklarıyla hayatlarını sürdürüyor.



Dijital dönüşüm sürecinde devletin de aktif bir şekilde rol aldığını görmek mümkün. Bu kapsamda Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile firmaların e-Dönüşüm ürünleri kullanımına mükellef olma koşulları değişmiş durumda. Tüm e-Fatura mükelleflerine e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirildi. e-Fatura ciro baremi 5 milyon TL'ye indi. e-İrsaliye ile beraber diğer e-Belgelerde yükümlülük şartları değişti. En önemlisi ise KDV dahil 5.000 TL ve üzerinde keseceğiniz tüm faturaları artık elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirildi.

VODAFONE'DAN İŞLETMELER İÇİN 'KOLAY' DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMÜ

Peki Vodafone, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine nasıl dokunuyor? Ne fayda sağlıyor? Öncelikle Vodafone Business’ın sunduğu Kolay Dönüşüm ürününde seçilen paket ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuz işlemleri kolayca yapılabiliyor. İşletmeler, yeni sürece geçiş yaptıklarında Vodafone'un Kolay Dönüşüm çözümü ile işlemlerini kolayca halledebiliyor, tüm e-Dönüşüm işlemlerinin kayıt altında tutulabildiği ve bildirimlerin çevrimiçi şekilde yapılabildiği bir platforma sahip oluyor.

Kolay Dönüşüm hizmeti ile birlikte şirketler, muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi ihtiyaçlarını tek çatı altından kolayca yönetebilme şansı bulurken, tasarruf da sağlamış oluyor.

Vodafone'un bu çözümünü kullananlar, yıllık maliyeti en az 5 bin TL'yi bulan kağıt tasarrufu sağlamış oluyor. Bu çözüm ile ayrıca kargolama maliyetleri de sıfıra düşüyor ve arşivleme işlemi ek bütçe ayırma ve benzeri işlere gerek kalmıyor. Tüm bunların yanında kağıt israfının sona ermesiyle çevreye sağlanan faydayı da unutmamak gerekiyor.

Kağıt devrinin sona ermesi ve her şeyin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte arşiv sistemi de daha iyi bir hale geliyor. Öyle ki, elektronik ortam üzerinde arşivleme sistemi sayesinde geriye dönük faturalara da hızlı erişim sağlamak mümkün oluyor.

Son olarak, şirketlerin kestiği faturalar, e-Faturaya dönüşünce maliyetler de kuruş seviyesine kadar düşüyor. İlandır...