Veri merkezleri neden hayati bir öneme sahip?

Veri merkezleri, şirketlerin kalbi olarak da düşünülebilir. Gelişmiş bilgisayar sistemlerinden oluşan veri merkezleri (data center), sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılıyor. Bu tesislerde işletmelere ait sunucu ve veriler bulunuyor. Veri merkezlerinde işlenen ve barındırılan verilerin önem derecesine göre elektrik, mekanik, güvenlik sistemleri değişkenlik göstermektedir. Ek olarak, veri merkezleri, içlerinde yedek güç kaynakları, yedek veri iletişim bağlantıları, merkez içerisinde bulunan sistemlerin soğutulması için kullanılan iklimlendirme sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve dış tehlikelere karşı güvenlik sistemlerini bulundururlar.

Türkiye'de veri merkezi hizmeti veren telekomünikasyon şirketleri ile birlikte bir dizi teknoloji şirketi de bu alanda faaliyet gösteriyor ve müşterilerine çözüm sunuyor. Bu şirketlerin öne çıkan ismi ise Vodafone Business... Vodafone Datacenter hizmet portföyü işletmenizin geleceği için kritik uygulamalar sunuyor. IT iş yükünü kesintisiz ve kayıpsız şekilde barındırmak ve IT altyapınızı uçtan uca yönetmek için tasarlanmış ürün ve hizmetler sunan Vodafone Datacenter ile kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda tüm veri merkezi hizmetlerinden en güvenli şekilde faydalanabilirsiniz.

Vodafone Datacenter hizmet porföyünde sunulan kategorileri ise şöyle: Sanal kaynak bulundurma çözümleri, fiziksel kaynak bulundurma çözümleri, veri yedekleme ve kurtarma çözümleri ve yönetilen IT hizmetleri.





Vodafone Datacenter'ı öne çıkaran özelliklerden biri hiç şüphesiz global iş ortaklıklarına sahip olması. Şirket, global iş ortaklıklarıyla beraber sunduğu Hibrit Bulut Teknolojisi ile coğrafi yedeklilik ve veri güvenliğini sağlıyor. Diğer yandan Vodafone’un 7/24 aktif olan Özel Müşteri Danışmanları ile işletmeler tüm süreçlerini verimli bir şekilde yönetebiliyor ve sorunlarını hızlıca çözebiliyor.

Bunların yanı sıra teknik uzmanlık ve son teknoloji yedekli elektronik ve mekanik altyapı hizmeti de sunan ve kesintisiz veri güvenliği sağlayan Vodafone Datacenter, enerji tüketimi söz konusu olduğunda da oldukça mütevazi. Bunun nedeni ise enerji tüketiminde kullanılan yapay zeka teknolojisi ve yenilenebilir enerji... Diğer bir deyişle Vodafone Datacenter, Yeşil Datacenter özelliği de taşıyor.

İşletmeler, Vodafone Datacenter’ı kullanmaya başladıklarında verilerine istenilen lokasyondan ve istenilen zamanda hızlı erişim imkanı bulurken, yapay zeka teknolojisi sayesinde de fiziksel ve/veya sanal kaynak kullanabiliyor. Bu esnekliğin yanı sıra işletmelerin sahip oldukları verileri için yedekleme ve kurtarma çözümleri de sunuluyor.

Sponsorlu içerik