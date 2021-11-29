Üstünsalih: 2022 yılında sektörde artık ‘bir sonraki bankacılık’ konuşulacak

Bir VakıfBank inovasyonu olan Vinov'un, müşteri beklentileri ve piyasa öngörüsü baz alınarak tamamen banka kaynaklarıyla uzun ve özverili çalışmalarla geliştirildiğine dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye bankacılık sektöründe bir ilk olan Vinov, tüm müşteri türlerine hitap etmesinin yanı sıra mevduatı kredinin hammaddesi olmaktan çıkarıp kredinin yakıtı haline getiriyor ve vade uyumsuzluğuna da kesin çözüm sunuyor” dedi.

Üstünsalih, “VakıfBank olarak bugüne kadar dijital bankacılıkta pek çok ilke ve öncü ürüne imza attık. Dijital kolaylaştırır yaklaşımıyla hız, güvenlik, esneklik sağlayan pek çok hizmeti müşterilerimize sunduk. Vinov ile 2022 yılına giriş yaparken bir sonraki bankacılığın kapısını aralıyor, dijital bankacılığın vaatlerini gerçeğe taşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Vinov’un yeni nesil bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olduğunun altını çizen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadarki en kapsamlı ve en köklü dönüşümü sağlayacak bu adımla, müşterilerimiz için yepyeni bir finansal ekosistem oluşturuyoruz. Bu sistemi, tasarımından kodlamasına tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla geliştirmiş olmak ise bize ayrı bir gurur veriyor. Piyasa öngörülerini ve müşteri beklentilerini gözeterek geliştirdiğimiz Vinov’un baştan sona çalışma arkadaşlarımız tarafından kodlanmış olmasını, sektörümüz adına da önemli bir kazanım olarak görüyoruz.”