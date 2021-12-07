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Dijitalleşme Yolunda
Haber Giriş: 07.12.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Ulaşım ödemesinde yeni iş birliği

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Ulaşım ödemesinde yeni iş birliği

İstanbul’da çalışanları için ulaşımda kullanılmak üzere aylık abonman yüklemesi yapmak isteyen şirketler, Sodexo üzerinden çalışanlarına abonman ve indirimli kart yüklemesi yapabilecek.

Belbim ve Sodexo ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Toplu taşıma kullanımının olduğu veya alternatif taşıma yöntemleri kullanırken esnek çalışma modelleri nedeni ile alternatif ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlere kurumsal yol yardımını avantajlı bir çözümle sunan iş birliği kapsamında şirketler, tüm çalışanlarına aylık abonman ve indirimli yüklemesini anlık ve elektronik olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

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