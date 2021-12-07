Ulaşım ödemesinde yeni iş birliği

Belbim ve Sodexo ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Toplu taşıma kullanımının olduğu veya alternatif taşıma yöntemleri kullanırken esnek çalışma modelleri nedeni ile alternatif ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlere kurumsal yol yardımını avantajlı bir çözümle sunan iş birliği kapsamında şirketler, tüm çalışanlarına aylık abonman ve indirimli yüklemesini anlık ve elektronik olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.