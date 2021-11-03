Türk Telekom’dan 9 ayda 24,4 milyar TL gelir

2021’de yılın ilk 9 ayında 24,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un, net kârı 4,7 milyar TL’ye, toplam abone sayısı da 51,4 milyona ulaştı. Türk Telekom, 2021 öngörüsünü yıl içerisinde üçüncü kez yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda, faaliyet gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 18’e, FAVÖK’ün 16,2 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 8,7 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.