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Dijitalleşme Yolunda
Haber Giriş: 07.03.2022 - 13:02 | Son Güncelleme:

Tüm dekontlar dijitale taşınıyor

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Tüm dekontlar dijitale taşınıyor

Yapı Kredi, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürüttüğü e-dekont projesiyle kâğıt olarak düzenlenen tüm dekontları elektronik ortama taşıma kararı aldı.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç projeyle ilgili olarak, “Gelir İdaresi Başkanlığı ile hayata geçirdiğimiz e-dekont projesiyle fiziki basma ve dekontu saklama gibi uğraşların önüne geçiyoruz. Şubelerde kâğıt israfına engel olurken, dekont basım ve teslimi gibi operasyonları azaltacağız. Aynı zamanda bu yenilikle müşterilerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Yapı Kredi web sayfası üzerinden e-faturadakine benzer şekilde dekontlarının geçerliliklerini de sorgulayabilecekler” değerlendirmesinde bulundu. 

Süreç ve Program Yönetimi Grup Direktörü Erkut Baloğlu çalışmalarında çevre dostu çözümlere öncelik verdiklerini belirterek; “Yürütmekte olduğumuz dijitalleşme programının etkisiyle bugüne kadar yaklaşık 3.400 tona tekabül eden 678 milyon adet kâğıt tasarrufu sağladık. Dekontların dijitale taşınması ile birlikte yılda 20 milyon adet kağıt tasarrufu daha sağlayacağız” dedi.

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