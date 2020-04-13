Şirketiniz uzaktan çalışmaya hazır mı?

Uzaktan çalışma sistemi, beraberinde pek çok faydayı da getiriyor. Ancak bu sürece yabancı olan pek çok işletme bulunuyor. Virüs salgının etkisiyle birlikte zorunlu olarak evden çalışma sistemine geçilmesinden dolayı işletmelerin süreçlerini evlerden sürdürebilmeleri hayati bir önem taşıyor.



NE GEREKİYOR?

Uzaktan çalışma için altyapınızın hazır olup olmadığını bilmelisiniz. Sonrasında çalışanlarınızın uzaktan çalışırken işlerini gerektiği gibi yapabileceklerinden emin olmalısınız. Siber güvenlik tarafında ise teknolojik kapasitenizi gözden geçirmenizde sonsuz fayda var.

İlk etapta kritik operasyonlarınız için yukarıdan aşağı iletişim zinciri kurun. Ofisteyken sağladığınız iletişimi kusursuz sürdürebilmek istiyorsanız bu adım çok önemli. Diğer yandan laptop, masa üstü bilgisayarlar, monitörler, telefonlar, şarj aletleri, ofis malzemeleri gibi çalışanlara gerekecek her şeyi bulundurmanız gerekiyor. Çalışanların bunlara erişimi olacaksa en başından tedarik etmelisiniz.

Eve götürülecek malzemeler konusunda çalışanlarınıza net olmalısınız. Takvimler, akıllı tahtalar ve bazı malzemeler eve götürülebilir; ancak bazılarını götürmek gereksizdir. İş sürekliliğinizin aksamayacağınızdan emin olduktan sonra müşterilerinize güvenli çalışma ortamının korunacağını anlatan bir bilgilendirme e postası göndermeniz önem arz ediyor. Çünkü evlerde gerekli ortamın sağlandığını bilmek, müşterileri de güven verecektir.

UZAKTAN BAĞLANIRKEN ‘GÜVENLİĞE’ DİKKAT

Uzaktan çalışmanın en önemli kısmı ise bağlantının olabildiğince güvenle sağlanması. Koronavirüsü kullanan veya başka yollarla çalışanların bilgisayarına sızmaya çalışan pek çok dolandırıcı ve siber saldırgan olabilir. Bu konuda en baştan önlem alarak veri ve dolayısıyla gelir kaybını önlemek gerekiyor.

Ofis dışından yapılan bağlantılar konusunda en sık yapılan tavsiye VPN yani sanal özel ağ kullanmak. Çünkü VPN, kullanıcı ile özel ağ arasında güvenli bir tünel oluşturarak hassas verilere sahip olan kurumların siber saldırılardan korunmasına yardımcı oluyor. Bir diğer avantajı ise kullanıcının IP adresini gizleyip sadece özel ağın IP adresini görünür hale getirerek kullanıcıların internet üzerindeki aktivitelerinin üçüncü taraflarca izlenmesini zorlaştırması olarak öne çıkıyor.



Dolayısıyla VPN kullanımı uzaktan çalışma için olmazsa olmaz denebilir. Bu kapsamda Vodafone Business, sunduğu SSL VPN çözümü ile çalışanların ofis dışından veya hareket halindeyken internet üzerinden güvenli bir şekilde kritik iş uygulamalarına erişebilmesini sağlıyor.

Sadece çalışanlar değil operasyonel gereksinimlerden dolayı şirketin ağına bağlanmak isteyen iş ortakları da bu şekilde güvenli bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Hem kurulumu ve kullanımı kolay hem de yazılım tabanlı OTP seçeneği ile Vodafone Business, iki katmanlı doğrulama sunuyor. Böylelikle çalışanlar ve şirket ağı arasında güvenli bağlantı kurulmuş oluyor. Çalışanlar/kullanıcılar güvenli bir uygulama üzerinden kullanıcı adı ve parola ile oturum açtığı için gizli şirket verilerini güvende tutuyor. Ayrıca şirketin güvenlik ihtiyacına göre farklı erişim politikalarının belirlenmesi de mümkün.



BULUT SANTRAL UYGULAMASI

Uzaktan çalışma sistemine pek çok sektörde geçildi. Peki ya çağrı merkezi operasyonları evlere nasıl taşınacak? Bu mümkün mü? Kesinlikle… Büyük ve karmaşık çağrı merkezi operasyonları ‘Bulut Santral’ ile eve taşınabiliyor. Bulut Santral ile sabit veya mobil telefonlarla bulut sistemine bağlanarak, fiziksel santralin sağladığı faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği avantajlardan yararlanabilmek mümkün.

Bu kapsamda Vodafone Business’ın sunduğu Bulut Santral Çözümü, çalışanların herhangi bir yerden (yani evlerinde) 0850’li şirket numaraları ile arama yapmasını ve çağrı almasını mümkün hale getiriyor. Aynı paralelde arzu eden şirketler otomatik cevaplama sistemi (IVR) ile profesyonel bir çağrı karşılama merkezine sahip olabiliyor. Ses kayıt özelliğini de unutmayalım. Bu özellik ile gelen çağrılar kayıt altına alınıp geriye dönük dinleme de yapılabiliyor. Çağrı bekletme ve çağrı havuzu hizmetleri ile de hiçbir görüşme kaçmıyor, iş kaybının da önüne geçilmiş oluyor.

KALİTELİ BAĞLANTI HİZMETİ: METRO ETHERNET

Vodafone Business çatısı altında sunulan çözümlerden biri de Metro Ethernet… İşletmeler, bu çözüm sayesinde kendi altyapılarına özel kaliteli bir internet bağlantısına sahip olabiliyor. Peki kaliteli bağlantı neden önemli?

Çalışanlarınızın şirketin sistemine eş zamanlı olarak uzaktan bağlanması durumunda herhangi bir kapasite problemi yaşanmaması için internet alt yapınızın yeterli olması gerekiyor. Yani uzaktan çalışma sistemine geçiş yaparken asla atlamamanız gereken bir adımdan söz ediyoruz.

Vodafone Business’ın sunduğu Metro Ethernet sayesinde internete yedekli ve güvenli bir ağ üzerinden sabit ve yüksek hızlı bağlantı kurulur. Ayrıca eşit hızda veri indirme ve yükleme imkanı da bulunuyor. 7/24 bağlantınızın durumu Vodafone ekiplerince takip edildiğinden herhangi bir yavaşlama veya kesinti durumu söz konusu olduğunda anında müdahale edilebiliyor. Kurulumu ücretsiz olan Metro Ethernet, kaliteli bağlantıyı sağlarken, aynı zamanda DDOS saldırı önleme sistemiyle birlikte geliyor ve güvenliği de sağlıyor.