KOBİ'ler hedefledikleri kitlelere kolayca ulaşacak

KOBİ’ler, Hedefli SMS servisini kullanarak, yeni müşteriler kazanabiliyor ve Vodafone’lulara özel yaptıkları kampanyalarını müşterileriyle hızlıca paylaşabiliyor.



Söz konusu marka, önce kendine uygun bir mesaj kurgusu belirliyor; ardından, hedeflenen kitleye gönderim yapılıyor. Bu servis sayesinde KOBİ'ler, doğru hedef kitleye doğru mesaj ile kolayca ulaşabiliyor

Daha da önemlisi, Vodafone Business, bu hizmeti sunarken, kullanıcıların gizlilik hakkına saygı gösteriyor ve hiçbir şekilde abone bilgisi paylaşmıyor.



İlgili markanın, Hedefli SMS servisini kullanmasıyla, yüksek yatırım dönüşü alması ve yüksek tıklanma oranlarına ulaşması mümkün hale geliyor.

Özel kampanyalarını hızlıca doğru kitleye ulaştırmak isteyen işletmelerin yapacağı şey ise gayet basit: aşağıdaki internet adresinden Hedefli SMS servisine başvurup detaylı bilgi almak.

https://www.vodafone.com.tr/VodafoneBusiness/vodafone-hedefli-sms.php

Sponsorlu İçerik







