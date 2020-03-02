Güvenli Araç Çözümleri ile KOBİ'ler verimliliğini artıracak

Vodafone Güvenli Araç Çözümleri, IoT teknolojisinden faydalanıyor. Bu teknolojiyle, taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takograftaki verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesine olanak sağlıyor.



Güvenli Araç Çözümleri, söz konusu verileri analiz ederek müşteriler için katma değer yaratacak bilgilere dönüştürüyor. Örnek vermek gerekirse; sürüş süresinin canlı takibi ve alarmlar sayesinde, şoförler, yasal sürüş sürelerine uymak zorunda kalıyor. Bu durum, şoförlerin araç kullanırken daha zinde olmalarını sağlayarak potansiyel kazaları da engelliyor. Bu sayede, uluslararası taşımacılıkta yüksek miktarlı cezalara neden olan hatalar önlenebiliyor. Böylece, hem işletmeler verimliliğini artırıyor, hem de sürüş güvenliği arttığından bundan büyük bir fayda elde ediliyor.



Uzaktan gerçek zamanlı olarak indirilen verilerin işlenmesi için insan müdahalesine gerek duyulmuyor. İşlenen bu veriler katma değerli bilgilere dönüştürülürken, sürücülere uzaktan destek sağlanıyor ve iş yönlendirme gibi uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması sonucu etkin kilometre takibi ile yüzde 15’e kadar yakıt tasarrufu mümkün oluyor.



Peki, bu çözümler nasıl kullanılıyor? Öncelikle, KOBİ'lerin ihtiyacına göre bir yol haritası çiziliyor. Uygun paket belirlendikten sonra, satın alınan paket içindeki donanımlar işletmelerin araçlarına monte ediliyor.



Özetle KOBİ'ler, Vodafone Güvenli Araç Çözümleri sayesinde, araçları nerede olursa olsun, uzaktan müdahale olmaksızın anlık takip yapabiliyor ve toplanan verilerden katma değerli bilgiler elde edebiliyor. Rota optimizasyonu ve iş atama özellikleri ile saha ekibinin daha efektif kullanılmasını sağlayan bu çözümler, rölanti süresinin kontrolü ile de çalışma saatlerinin etkin kullanılmasına aracılık ediyor. İlandır...